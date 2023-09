Tento widget dostane na plochu vašeho iPhonu legendární tamagoči

Již skoro týden je na světě veřejná verze operačního systému iOS 17. Její součástí jsou kromě jiného také interaktivní widgety, a to jak na plochu, tak i na uzamčenou obrazovku iPhonu.

Zatímco v době, kdy byl operační systém iOS 17 v režimu veřejného a vývojářského beta testování, si uživatelé mohli interaktivní widgety vyzkoušet pouze u nativních Apple aplikací, po vydání veřejné verze byla zahájena i podpora aplikací třetích stran. Mezi aplikace, které nabízí podporu interaktivních widgetů, patří také zábavná hříčka Pixel Pals 2.

I just released Pixel Pals 2! 🎉 With iOS 17 you now have a FULL virtual pets experience where you can add and battle friends, and play full games, like PixelQuest, 2048, and Eternal Stroll, all right on your literal home screen! (Plus fidget spinners, mech keyboards, and more!) pic.twitter.com/BAFmERPpXu

— Christian Selig (@ChristianSelig) September 21, 2023