Takto chce Apple u iPhonů 15 (Pro) maximalizovat zdraví jejich baterie

Již dnes se nové iPhony dostanou do rukou prvních šťastlivců. A ti, kteří již měli to štěstí a jsou například díky zápůjčce od Applu, potvrzují skutečnost, kterou naznačovaly části kódu iOS 17 RC, že nová generace jablečných smartphonů umožní uživatelům omezit maximální nabití baterie iPhonu a šetřit tak její opotřebení. Přímo jako součást iOS 17 bude k dispozici také více podrobností o jejím stavu.

Ve svém příspěvku na X Ray Wong sdílel, že modely iPhone 15 mají sekci věnovanou zobrazení detailnějších informací o stavu baterie. Uživatelé mohou například zjistit, kdy byla součástka vyrobena nebo poprvé použita. K dispozici jsou také podrobnosti o počtu cyklů, kdy se jako jeden počítá každé nabití z 0 na 100 %.

Can confirm iPhone 15s now show battery cycle count in Settings > General > About pic.twitter.com/G0bOsYYCx4

