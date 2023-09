Důvod k oslavě, nebo panice? iPhony se naučily automaticky skrývat nahé fotky

Již od počátku tohoto týdne mohou jablíčkáři s kompatibilními zařízeními zkoušet všechny nové funkce, které nabízí veřejná verze operačního systému iOS 17. Patří mezi ně také speciální funkce, která má především mladší uživatele chránit před nechtěným zobrazením nežádoucího nebo nevhodného obsahu v podobě odhalených fotografií.

Jedná se o funkci s názvem Bezpečná komunikace. Ta je k dispozici v rámci nativního Času o obrazovky, a můžete ji tedy aktivovat nejen pro sebe, ale také pro členy vaší rodiny. Pokud chcete aktivovat Bezpečnou komunikaci na iPhonu s iOS 17, spusťte Nastavení -> Čas u obrazovky. V sekci Komunikace klepněte na Bezpečná komunikace a aktivujte příslušnou funkci.

Fotogalerie iOS 17 bezpecna komunikace 1 iOS 17 bezpecna komunikace 2 iOS 17 bezpecna komunikace 3 Vstoupit do galerie

Pokud přes AirDrop, iMessage nebo videozprávu obdržíte obsah, který systém vyhodnotí jako potenciálně závadný, náhled obrázku či videa se zpočátku zobrazí rozostřený. Pokud si budete chtít fotografii nebo video přece jenom prohlédnout, Apple vám to neumožní hned napoprvé – budete se muset proklikat celkem třemi obrazovky, na kterých vám bude Apple klást na srdce, že to, co se právě chystáte udělat, by mohlo mít nepříjemné následky.

Fotogalerie #2 iOS 17 Nevhodny obsah 1 iOS 17 Nevhodny obsah 2 iOS 17 Nevhodny obsah 3 iOS 17 Nevhodny obsah 4 iOS 17 Nevhodny obsah 5 iOS 17 Nevhodny obsah 6 iOS 17 Nevhodny obsah 7 iOS 17 Nevhodny obsah 8 Vstoupit do galerie

Vy se následně můžete rozhodnout, zda obsah nezobrazíte, požádáte o pomoc, nebo zkrátka chcete daný obrázek či video vidět. Funkce podle všeho cílí především na nezletilé uživatele Apple zařízení, aktivovat si ji ale samozřejmě může úplně kdokoliv.