App Store vám je nyní schopen lépe doporučit aplikace

Již od počátku tohoto týdne si mohou uživatelé užívat veřejnou verzi operačního systému iOS 17. Ta nabízí celou řadu různých novinek, o kterých vás průběžně informujeme na stránkách našeho magazínu. Kromě nových funkcí přináší iOS 17 také změny a vylepšení v jednotlivých aplikacích včetně App Storu.

Přepracovaný App Store, který Apple představil spolu s vydáním veřejné verze operačního systému iOS 17, nabízí prvky a funkce, které mají uživatelům pomoci s vyhledáváním a doporučováním aplikací. Přepracování se dočkala například karta Dnes, která podle Applu nyní nabízí vylepšený způsob zobrazování relevantních aplikací. Kromě přímých odkazů na aplikace se na kartě Dnes budou zobrazovat také příspěvky redaktorů App Store společnosti Apple, kteří popisují danou aplikaci nebo téma.

Tyto články a doporučení jsou nyní uspořádány do sekcí, aby bylo možné se o daném tématu jednodušeji dozvědět více. Apple uvádí, že vedle psaných článků bude k dispozici také více videoprůvodců k aplikacím. Karta Dnes v App Store v systému iOS 17 dostane ještě letos další aktualizaci, která se soustředí na nové sekce upozorňující na události v aplikacích a také na hry. Jejím cílem je upozornit na užitečné, ale z nějakého důvodu méně známé aplikace. Součástí sekce Dnes bude také nový seriál nazvaný Behind the App. Podobně jako současné App Stories bude podrobně popisovat vývoj aplikací, ale konkrétně se zaměří na ty, které Apple považuje za inovativní v App Store.