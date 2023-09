První dojmy z Apple Watch 9 a Ultra 2 ze zahraničí jsou tu. Za moc nestojí

Před pár desítkami minut skončilo informační embargo na nedávno představené Apple Watch Series 9 a Ultra 2, díky čemuž se tak začínají na světlo světa dostávat první recenze, které tyto produkty popisují. Jak se však zdá, o žádné terno se ve výsledku nejedná. Ostatně, přesvědčte se sami.

Recenzentka Victoria Song z The Verge je z nových generací Apple Watch relativně zaskočená a to bohužel ne v pozitivním smyslu. „Pokud máte Apple Watch Series 7 či novější, pak pro vás rozhodně nemá smysl aktualizovat. Co se týče Apple Watch Ultra 1, ani zde přechod rozhodně nedává smysl. U majitelů Apple Watch Series 5 a 6 je to pak na zvážení vzhledem ke stavu jejich baterie, ale i tomu, že u novějších Watch dostanou větší displej, nové senzory a tak podobně,“ píše ve svých dojmech z hodinek. Je tedy naprosto jasné, že žádná revoluce, ba ani malá evoluce se nekoná.

Vyloženě nadšený není z hodinek ani Kif Leswing z CNBC, který se ve svém textu věnoval mimo jiné funkci Double Tap. „Při testování jsem neshledal, že by pro mě bylo dvojité klepnutí nepostradatelným každodenním gestem. Musím ale přiznat, že bylo docela zábavné a totéž se pak týká i haptické odezvy. Stejně tak nepovažuji za přehnaně užitečný widget smart stack, ale to možná jen proto, že nejsem vyloženě příznivcem widgetů.“

Ani recenze Lexy Savvides z CNETu nehýří nadšením. Píše se v ní mimo jiné o tom, že nity jasu displeje navíc jsou sice fajn, ale oceníte je ve výsledku primárně při používání svítilny a tak podobně, než při běžném používání Apple Watch. Je proto otázkou, jak tento upgrade celkově vnímat, jelikož je poměrně specifický.

