iPhone 15 Pro Max je prodejní hit! Apple zvyšuje jeho výrobu

Za poslední roky se stalo již jakousi tradicí, že jsou nové iPhony řady Pro několik dlouhých týdnů či v horším případě měsíců po jejich představení beznadějně vyprodány. A přestože slýcháme prakticky každý rok i to, že se Apple snaží posílit dodavatelský řetězec, aby bylo novinek hned při startu prodejů co nejvíce a tedy se jimi dostalo na všechny zájemce, stále se mu to nedaří. Poměrně zarážející je nicméně to, že se na vysokou poptávku není schopen připravit ani u modelů, u kterých s předstihem ví, že budou úspěšné.

Mnoho měsíců před představením nové generace iPhonů jsme slýchali, že nejúspěšnějším modelem z ní bude naprosto suverénně iPhone 15 Pro Max a to jak kvůli pětinásobnému optickému zoomu, tak i celkově narůstající oblibě světa ve velkých telefonech. Paradoxně je to však právě tento telefon, který se vyprodal suverénně nejrychleji po celém světě a na který tedy budou muset jablíčkáři čekat dlouhé měsíce, než se k nim dostane, pokud si jej nyní předobjednají. Právě na situaci v dodavatelském řetězci Applu se nyní zaměřil i analytik Ming-Chi Kuo, podle kterého zřejmě kalifornský gigant poptávku po iPhonech 15 Pro Max podcenil a nyní se snaží dohnat to, co zameškal. Na své dodavatele proto tlačí, aby strmě navýšili výrobu a on tedy byl schopný extrémně silnou poptávku po těchto modelech, která mimochodem výrazně převyšuje i loňskou poptávku po iPhonech 14 Pro Max. Jak rychle se na výšení výroby telefonů projeví na jejich dostupnosti se sice v tuto chvíli nedá tak úplně předpovídat, nicméně s ohledem na zkušenosti z minulosti by bylo poměrně překvapivé, kdyby byl projev razantní. Mnohem pravděpodobnější je naopak to, že se bude dodací doba snižovat jen velmi pozvolna.