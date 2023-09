Duhové hovínko nebo kráva s kovbojským kloboukem: Vytvořte si vlastní emoji

Již před delší dobou představila společnost Google nástroj s názvem Emoji Kitchen. Ten byl až dosud součástí klávesnice Gboard pro operační systém Android. Majitelé iPhonů měli smůlu, případně se museli spolehnout na webový nástroj Emojimix. Nyní ale Google zahlásil „jablíčkáři, musíme vařit“, a nachystal emoji kuchyňku i pro majitele jablečných smartphonů.

Pokud jste se zaradovali, že je Emoji Kitchen konečně součástí klávesnice Gboard pro váš iPhone, musíme vás bohužel zklamat. Dobrou zprávou nicméně je, že nebudete potřebovat žádný online nástroj třetí strany – k Emoji Kitchen se dostanete jednoduše přes Google vyhledávač, ať už v Safari, nebo třeba v Chromu na vašem iPhonu. Jak na to?

Spusťte na iPhonu váš oblíbený webový prohlížeč a přejděte na web Googlu. Do vyhledávacího pole zadejte výraz „Emoji Kitchen“ a potvrďte. Klepnutím na tlačítko Vaříme v horní části displeje se dostanete do uživatelského rozhraní editoru, kde již můžete naplno popustit uzdu své fantazii. Můžete zkoušet libovolné kombinace emotikonů, nebo nechat Google, aby vás překvapil. Vámi vytvořené emoji jednoduše použijete tak, že klepnete na ikonku kopírování pod výsledkem, přejdete do příslušné aplikace, klepnete do textového pole a zvolíte Vložit. Výsledné emoji se nicméně nezkopíruje v podobě klasického emotikonu, ale PNG souboru s průhledným pozadím.