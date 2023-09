Kolik budou stát prémiové hry pro iPhone 15 Pro?

Death Stranding, Resident Evil 4 Remake, Assassin’s Creed Mirage, The Division, to jsou první skutečně AAA hry, které dorazí na iPhone. Vůbec poprvé v historii se hry z konzolí přesunou na telefon a to konkrétně na iPhone 15 Pro. Hned na začátek je důležité uvést, že hry budou dostupné pouze na iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max, tedy na zatím jediná dvě zařízení s čipem A17 Pro. Hry bude možné stahovat klasicky z iOS App Store a to s tím, že Death Stranding by měl být dostupný již koncem letošního roku. Další zmíněné hry pak přijdou do App Store na začátku příštího roku.

Podle Applu i podle vývojářů her se bude jednat skutečně o plnohodnotné hry, tak jak je známe z konzolí a počítačů a to ve velké míře, i co se grafiky týká. Nikdo zatím nedokáže říct, zda budou hry nerozeznatelné od toho, jak vypadají na PS5 nebo Xbox X, ovšem měly by tomu být velmi podobné a to včetně podpory ray tracingu, který se stará o dokonalé nasvícení scén. Otázkou zůstává, jakou nastaví vývojáři těchto her cenovku. Podle toho, že si budete mít možnsot hru zahrát nejen na telefonu, ale také na televizoru díky zrcadlení a ke svému iPhone 15 Pro si navíc můžete připojit například Dualsense ovladač od PS5, měla by být cena stejná, jakou si vývojáři účtují na konzolích.

Na druhou stranu je otázka, zda tento argument obstojí u samotných hračů, kteří naopak mohou argumentovat tím, že připojit telefon k ovladači a televizi sice můžete, ale také můžete hrát nepohodlně na dotykovém displeji na malé obrazovce svého telefonu a proto zážitek není srovnatelný s tím, který vám nabízí například herní konzole. Shodou okolností vychází letos 2. 12. Death Stranding Director’s Cut také na macOS a zde je cena 999 Kč. Je tedy otázka, jak se k tomu vývojáři postaví a jako ucenu budou hráči ochotni akceptovat.