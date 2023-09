Apple: Chceme z iPhonu 15 Pro udělat nejlepší herní konzoli na světě

Když Apple minulý týden světu představil nové iPhony 15 Pro s 3nm čipy A17 Pro, nejednoho jablíčkáře velmi zaujal tím, že díky čipu na telefony dostane spousty AAA her v čele s Resident Evil VIllage, remake Resident Evil 4, Death Stranding, Assassin’s Creed Mirage či The Division Resurgence. Právě tímto krokem tak de facto pronikne do počítačovo-konzolového světa videoher. A právě o tomto plánu se nyní jeho přední představitelné rozpovídali v rozhovoru pro IGN.

Podle manažerů Applu bude iPhone 15 Pro prvotřídním herním zařízením díky kombinaci celé řady faktorů v čele s velmi výkonnou grafikou, hardwarovou akcelerací Ray Tracingu, ale třeba také skvělým displejem s řadou možností, které jsou pro hry jako stvořené – tedy například variabilní obnovovací frekvencí a kvalitním HDR. „Naším cílem není nutně konkurovat přímo PlayStationu či Xboxu. Chceme ale vybudovat platformu a nástroje, která bude pro vývojáře zajímavá. Pro ty jsme vytvořili spoustu nástrojů a i nadále s nimi spolupracujeme, abychom na iPhony dostali co nejvíce her,“ zaznělo například v rozhovoru.

Manažeři Applu si nicméně uvědomují i některá omezení, které s sebou iPhony nesou a jedním dechem proto dodávají, že úspěch a kvalita her jako takových závisí z velké části i na vývojářích, kteří musí najít dokonalou rovnováhu mezi využitím výkonu zařízení, kvalitní hratelností a spoustou dalších faktorů. Jakmile se jim však tato rovnováha podaří nalézt, herní zážitek by měl být naprosto prvotřídní a iPhony by se díky tomu mohly stát nejlepšími herními konzolemi na světě, jelikož je můžete mít neustále s sebou a i přesto vám dopřejí luxus v podobě možnosti zahrát si to nejlepší, co je ve světě videoher k dispozici.