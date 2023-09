Jak se připravit na příchod watchOS 10

Již počátkem příštího týdne se chystáme uvítat watchOS 10, novou verzi operačního systému pro Apple Watch. Tato aktualizace bude zpřístupněna současně s iOS 17 a iPadOS 17. V tomto článku si společně představíme 5 tipů, jak se připravit na nadcházející vydání watchOS 10.

watchOS 10 kompatibilita

Nejprve se ujistěte, že váš model Apple Watch bude podporován pro instalaci watchOS 10. Apple postupně ruší podporu pro starší modely, a pokud máte zařízení, které již nebude podporováno, nebudete moci provést aktualizaci. V takovém případě by možná bylo čas zvážit nákup nového modelu.

Kompatibilitu s watchOS 10 nabídnou tyto modely Apple Watch:

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Apple Watch Series 6

Apple Watch SE (1. a 2. generace)

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Ultra

Uvolnění místa v úložišti

Aktualizace na novou hlavní verzi watchOS vyžaduje dostatek místa na vašem Apple Watch. U novějších modelů s kapacitou by to neměl být vůbec žádný problém, ale majitelé starších modelů, jako je Series 4 s 16 GB úložištěm, by mohli narazit na nedostatek místa. Pokud jste nároční uživatelé a ukládáte na hodinky hudbu, podcasty nebo fotografie, měli byste zvážit, jak uvolnit místo. Máme několik tipů na našem webu, jak to udělat.

Co všechno umí watchOS 10?

Provedli jste všechny výše uvedené kroky? Aby vás žádná z nových funkcí operačního systému watchOS nepřekvapila, a abyste také všechny novinky dokázali využít jak se patří na maximum, věnujte nějaký čas také jejich podrobnějšímu prozkoumání. Operačnímu systému watchOS 10 jsme se věnovali v řadě našich předchozích článků.