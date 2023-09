Recenze powerbanky Swissten 10000 mAh: Skvělá „investice“

Vždy se hodí mít powerbanku. A to pokud například cestujete nebo hodláte se zdržovat někde, kde není přístup k elektrice. Na trhu seženete celou řadu powerbank s různými kapacitami i různým výkonem. Proměnná, která pak bude hrát prim při vašem rozhodování, je pak cena. A co tak zvolit zlatou střední cestu? Do rukou se mi dostala powerbanka s „chytlavým“ názvem Swissten all in one slim power bank Qi s kapacitou 10000 mAh. Ta nabízí slušný výkon a nářez portů za zajímavou cenu.

Obsah balení a design

Nejprve samozřejmě mrkněme na balení. Produkt vám dorazí v pro Swissten klasické bílo červené krabičce. V ní pak naleznete powerbanku. Na první pohled se jedná o velmi designově povedený kousek, která se vleze i do kapsy. Na boční straně můžete vidět konektory. Horní strana patří LED displeji, na němž bude ukázáno procentuální nabití powerbanky. Též se zde nachází plocha pro bezdrátové nabíjení za pomoci Qi. Co se povrchu týče, powerbanka je plastová a je dodávána v matně černém barevném provedení, které se mně osobně velmi zamlouvá. Nicméně jde o otázku vkusu.

Technické specifikace

Nyní se pojďme podívat, co za své peníze dostanete. Nutno hned úvodem říct, že je zde slušná porce konektorů. Kromě klasiky v podobě USB-C a USB-A zde narazíte také na Lightning a micro-USB. Je tedy jen na vás, jakými konektory budete vaše zařízení nabíjet. Je zde technologie Qualcomm 3.0 Quick charge pro rychlonabíjení telefonů s operačním systémem Android. IPhonů se pak týká technologie Power Delivery. Powerbanka dokáže nabíjet až při výkonu 18W, což je na takové zařízení více než slušné. IPhone z 0 na 50 % tedy nabijete přibližně za 30 minut. Bezdrátově si vaše zařízení pak vezme 10 W (iPhony pak 7,5 W). Důležité je sdělit, že jakožto výstup slouží pouze konektory USB-A a USB-C. Rozměry této powerbanky jsou 138 x 69 x 20 mm, tedy zhruba jako větší smartphone. Hmotnost je pak 247 gramů.

Vlastní používání

Jelikož jsem se vydal na třídenní pochod do kopců, přišla mi tato powerbanka více než vhod. Nejvíce jsem oceňoval především její rozměry. Kapacita 10000 mAh dnes není mnoho, nicméně po třech dnech jsem se vrátil s kapacitou 21 %, kdy jsem 2x nabil iPhone, stejně tolikrát Apple Watch a trochu „šťávy“ jsem dal i sluchátkům. Nabíjet lze samozřejmě více zařízení v jeden moment, což je třeba vyzdvihnout. Nejvíce jsem využíval bezdrátové nabíjení za pomoci standardu Qi. V tomto případě ale musíte být opatrní, neboť iPhone je třeba položit přesně na střed powerbanky. Jakmile jej tam položíte ledabyle, s velkou pravděpodobností se nenabije. Tomuto produktu nelze vytknout nic. Možná by mohl mít o 5000 mAh vetší kapacitu a o něco málo lepší zpracování. Nejsem si zcela jist, zda by v přírodě produkt přežil pád na zem. Nicméně zpracování je jakýmsi ústupkem za nízkou cenu.

Resumé

Pokud hledáte powerbanku do kapsy, není o čem diskutovat. Za cenu 899 korun dostanete zařízení se čtyřmi konektory, byť pro výstup máte pouze dva. Může se ale stát, že po ruce máte pouze Lightning. Nabití powerbanky tedy není v tomto případě problémem. Dobrý výkon, spousta možností, malé rozměry a nízká cena. Jedná se o nejlepší powerbanku s kapacitou 10000 mAh? Dost možná.

