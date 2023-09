Recenze hodinek Amazfit Cheetah Pro: Spolehlivý parťák do nepohody s AMOLED displejem

Trh se sporttestery a chytrými sportovními hodinkami se neustále rozrůstá, a pro někoho se může stát nepřehledným. Společnost Amazfit přišla letos s novinkou, která nese slibný název Amazfit Cheetah Pro. V redakci jsme dostali možnost tyto high-endovější hodinky vyzkoušet. Co na ně říkáme?

Technické specifikace

Amazfit Cheetah Pro jsou hodinky s kulatým ciferníkem a dotykovým 1,45” AMOLED displejem s rozlišením 480 x 480 px. Jejich rozměry činí 47 x 47 x 11,8 mm, váha činí 34 gramů. Hodinky jsou vybavené vyměnitelným řemínkem, o přísun energie se stará 440 mAh baterie, k nabíjení slouží nabíječka typu „kolébka“. Výrobce uvádí dobu potřebnou k plnému nabití 2 hodiny. Co se připojení týče, disponují Amazfit Cheetah Pro konektivitou Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11/a/b/g/n, a nenabízí cellular model. Hodinky jsou po propojení s příslušnou aplikací kompatibilní s operačními systémy Android i iOS.

Balení a design

Balení hodinek Amazfit Cheetah Pro se nijak nevymyká balení jiných hodinek podobného typu – ostatně, v tomto směru není nic moc co vymýšlet. Krabička nicméně vypadá opravdu lákavě a mohla by ve vás vzbudit pocit, že s tímto parťákem spolehlivě zaběhnete maraton za dvě hodiny (o čemž není pochyb, tedy pokud jste Eliud Kipchoge). V balení se nachází hodinky opatřené nylonovým řemínkem se zapínáním na suchý zip, nabíjecí kabel s kolébkou, a stručný návod na použití. Vše je zabalené opravdu moc hezky a bezpečně.

Ani po stránce vzhledu se hodinky nijak výrazně neliší od ostatních hráčů na trhu. Snad jen ve srovnání s jinými high-endovými hodinkami pro ty, kteří to s pohybem myslí vážně, nepůsobí na první pohled tolik robustně – luneta hodinek je relativně tenká, hladká, s matným finišem, a nevystupuje příliš výrazně nad displej hodinek. Na straně hodinek se nachází otočná digitální korunka a tlačítko. Můj osobní dojem z hodinek je velice pozitivní, hodinky působí spolehlivým a odolným dojmem i navzdory použitému plastu.

Funkce a aplikace Zepp

Amazift Cheetah Pro jsou určené sportovcům, kteří se pohybu věnují opravdu intenzivně, a tomu odpovídají i jejich funkce. Výrobce podle všeho počítal s tím, že si hodinky budete brát především na tréninky, proto je například nevybavil NFC pro bezkontaktní placení nebo možností odpovídat na zprávy. Amazfit Cheetah Pro nicméně podporují Bluetooth hovory, které zde fungují překvapivě dobře. Co se týče aktivit, které dokáže tento model měřit, je jejich výčet opravdu úctyhodný, a nechybí v něm ani hraní deskovek nebo karetních her. Rozhodně to není od věci – mně osobně se už několikrát při hraní Dračáku nebo Magic the Gathering zvýšil v některých momentech tep téměř jako při sprintování. A zapnout si sledování aktivity při víkendové partii šachů zní také celkem cool.

Dračák ani Magicy se mnou v průběhu testování nicméně nikdo nechtěl hrát, takže jsem hodinky využívala při běhu, silovém tréninku a józe. Vždy byl na ně stoprocentní spoleh, je ale potřeba podotknout, že jsem zrovna v daném období neměla možnost je vyzkoušet například při nízkých teplotách nebo v dešti. Co se ovládání týče, lze hodinky ovládat jak dotykem, tak i za pomoci tlačítek. Pokud jste se někdy při sportu byť jen trochu zapotili, jistě víte, jak náročný může být kontakt s dotykovým displejem – toto trápení v případě Amazift Cheetah Pro zcela odpadá. Hodinky zvládly s přehledem měřit všechny důležité metriky od vzdálenosti a tempa až po kadenci, nabízí také možnost aktivovat hlasové upozornění na každý uběhnutý kilometr a další parametry. Kromě pohybové aktivity umí Amazfit Cheetah Pro také sledovat a vyhodnocovat spánek, měřit hladinu okysličení krve, nebo vám poskytnout přibližný odhad výsledků v závodech. Můžete si zda také sestavit a naplánovat vlastní tréninky, sledovat VO2MAX, tréninkovou zátěž, nebo třeba zaznamenávat menstruační cyklus.

Vše lze sledovat v aplikaci Zepp, kterou bych možná přirovnala ke Garmin Connect. V aplikaci můžete také spravovat váš účet, přidávat další účty, a v neposlední řadě zde najdete také online obchod s dalšími aplikacemi, z nichž mnohé vypadají opravdu zajímavě. Rozhraní aplikace je plně přizpůsobitelné, můžete zde aktivovat také virtuálního Zepp trenéra nebo zapnout chytré analýzy. Samozřejmostí je možnost změny a přizpůsobení ciferníků a datových polí. Na hodinkách najdete řadu užitečných aplikací počínaje předpovědí počasí, stopkami nebo to-do listem a konče budíkem či hudebním přehrávačem. Příznivce běhání v terénu jistě potěší možnost stahování mapových podkladů.

Displej, výdrž a nošení

Displej hodinek mi zcela bez nadsázky vyrazil dech. Je totiž opravdu povedený a kvalitní, perfektně čitelný za všech podmínek, krásně jasný, s možností aktivovat Always-On. Výdrž hodinek by při běžném používání měla činit až dva týdny. Při recenzování jsem zkoušela všechny možné funkce a měření včetně displeje na maximum, i tak jsem je ale za celou dobu nabíjela pouze jednou. Na ruce jsou Amazfit Cheetah Pro velice příjemné, překvapivě lehké, a především se dají upevnit opravdu solidně i na relativně tenké dámské zápěstí. Při běhu nebo jiné intenzivnější pohybové aktivitě tedy na zápěstí nijak „nepoletují“, což výrazně přispívá velmi přesnému měření. Řemínek je lehoučký, prodyšný, rychle schne a krásně se čistí. Suchý zip je umístěn po celé jeho délce, což opět uvítají majitelé zapěstí s o něco menším obvodem.

Závěr

Vzhledem k tomu, že se v sortimentu Amazfit příliš neorientuji, jsem se k Cheetah Pro stavěla zpočátku s rezervou. Ihned po spárování a nasazení si mě ale hodinky naprosto získaly – především jejich displej, který se opravdu velmi povedl. Pokud hledáte sporttester téměř na profesionální úrovni, rozhodně se nebojte po tomto modelu sáhnout. Je ale potřeba mít na paměti, že Amazfit Cheetah Pro jsou opravdu v první řadě společníkem pro sportování, a teprve v další řadě chytrými hodinkami a prodloužením vašeho telefonu, čemuž odpovídají i některé jejich funkce.

