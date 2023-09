Jak jsem na vlastní kůži pocítil, že kvalita baterií iPhonů a Apple Watch strmě klesá

Vzhledem k tomu, že se psaním o Applu již pěkných pár let živím a zároveň jsem samozřejmě i jeho velký fanoušek, který se jeho produkty obklopuje opravdu rád, září pro mě každoročně znamená přemýšlení nad tím, jakými novinkami z jeho dílny si udělám radost. Zatímco však nad iPhonem v posledních letech moc neváhám, jelikož přechod z rok starého na nový model vychází například díky programům Mobil Pohotovosti opravdu výhodně, v případě Apple Watch je tomu bohužel jinak. Možná se mi teď budete smát, ale na svém zápěstí nosím stále Apple Watch Series 5 z roku 2019, které jsem na něj nasadil vlastně hned po představení. Do té doby jsem pak využíval Apple Watch Series 3 z roku 2017, které jsem si též pořídil hned po představení a které jsem po přechodu na Series 5 daroval bratrovi. A důvod, proč se mých Series 5 stále držím? Jednoduše ten, že mě Apple nebyl v posledních letech tak nějak schopen přesvědčit o tom, že pro mě má smysl přejít na jiný model.

Čas však člověk nezastaví a mé Series 5 začínají kromě šrámů na těle pozvolna hlásit i šrámy na baterii. Ostatně, co jiného taky čekat, když je de facto denně nabíjím již čtyři roky v kuse. Stále mi sice vydrží celý den, kapacita jejich baterie je však už jen 79 %, což není moc a což je hlavně podle watchOS hodnota zralá na servis. Upřímně, tuto věc jsem schopný v klidu akceptovat. Vždyť se stále bavíme o spotřebním zboží, jehož úděl je „své si odsloužit a odejít“. To bych však nesměl zjistit, že mé staré Apple Watch Series 3, které bratr stále aktivně využívá na denní bázi de facto ve stejném režimu jako já, mají po šesti letech dennodenního nabíjení kapacitu baterie 86 %. Jejich baterie je přitom nejen starší, ale i menší než u Series 5.

Nebudu vám lhát. Když jsem rozdílné kapacity baterií dvou modelů Watch dělících od sebe dva roky zjistil, byl jsem poměrně nemile překvapen. V poslední době se totiž jedná už o druhé neblahé zjištění související se zdravím baterií Apple produktů, které jsem na vlastní kůži okusil. Před dvěma dny tomu totiž byl přesně rok, co jsem na našem magazínu psal o tom, že po roce dennodenního aktivního využívání iPhonu 13 Pro Max, který se mi dostal do rukou první den prodejů, mám stále 100% kondici baterie a to i přesto, že jsem jej nabíjel neustále na bezdrátové nabíječce. Tento telefon jsem poté vyměnil za můj nynější iPhone 14 Pro a ejhle, rok se s rokem sešel a já v něm vidím už „jen“ 93% kapacitu baterie. Ano, vím, že velikost akumulátoru obou modelů je rozdílná a že větší baterie = menší počet dokončených nabíjecích cyklů, protože člověk zpravidla nabijí, když mu v baterii zbývá více energie, ale rozdíl 7 % na rok mi přijde opravdu vysoký.

Jsem extrémně zvědavý na to, jaký článek budu psát o baterii touto dobou příští rok. Ani letos totiž samozřejmě přechod na nový iPhone nevynechám a to možná z velké části právě ze zvědavosti ohledně toho, jak se bude baterie z dlouhodobého hlediska chovat. Protože pokud bude opět meziročně horší, bude již skutečně na zamyšlení, zda jsou iPhony stále přesně těmi telefony, za které jsme je měli v minulosti – tedy držáky jak po softwarové, tak i hardwarové stránce.