Po roce s iPhonem 13 Pro Max mám stále 100% kondici baterie. Jak se mi to povedlo?

Za pár dní tomu bude přesně rok, co používám pro svůj osobní i pracovní život loni představený iPhone 13 Pro Max. Ten se mi dostal do rukou v první den jeho oficiálních prodejů a od té doby jsem ho z nich s trochou nadsázky neodložil, jelikož mě do jisté míry živí a zároveň spojuje se světem kolem. Ruku v ruce s intenzivním používáním ve formě několikahodinových denních hovorů, brouzdání po internetu, vyřizování spousty mailů, práce v textových i grafických editorech, focení či komunikaci přes různé messengery pak jde logicky i nutnost jeho pravidelného nabíjení, s čímž jde zase ruku v ruce degradace baterie. Každý nabíjecí cyklus se totiž na kapacitě baterie nějakým způsobem podepíše, což by se mělo po nějaké době projevit tím, že vydrží kratší dobu. Ptáte se, proč jsem v předešlé větě použil podmiňovací způsob? To proto, že je iPhone 13 Pro Max mým prvním iPhonem, u kterého degradaci baterie ani po roce intenzivního používání absolutně nepociťuji – a to doslova.

Za svůj život jsem vystřídal již skutečně dost iPhonů s tím, že naprostou většinu z nich spojuje fakt, že po zhruba roce používání už jsem tak trochu opotřebení baterie pociťoval. Nejednalo se sice nikdy o nic zásadního, telefony však zkrátka nezvládly to, na co jsem byl zvyklý v prvních dnech a týdnech jejich používání. Například iPhone XS, ze kterého jsem na 13 Pro Max přecházel a který jsem měl opravdu moc rád, mi po roce používání ve stejném stylu jako jsem nyní využíval Maxe ukazoval v sekci kondice baterie nějakých 89 %, což není upřímně řečeno žádný zázrak. Co však zázrak alespoň v mých očích je, je to, že 13 Pro Max má doposud 100% kapacitu baterie a to takřka při každodenním nabíjení. Až tedy tento pátek přejdu na iPhone 14 Pro, zbavím se telefonu s de facto perfektní baterií. Jak je to ale vlastně možné?

Nebudu vám lhát. Že bych se o baterii nějak staral, to se opravdu říci nedá. Jsem totiž toho názoru, že elektronika má zkrátka sloužit a ne být něčím, co budu nějak přehnaně opečovávat například pomalým nabíjením 5W nabíječkami a tak podobně. Poučky typu “Nepoužívejte příliš často bezdrátové nabíječky, protože baterie ničí” jdou tedy zcela mimo mě, jelikož právě bezdrátová nabíječka je prakticky jediným způsobem, jak v posledních letech své telefony nabíjím – ať už doma, v práci či třeba v autě. Jediná věc, kterou jsem – byť naprosto nevědomky – u modelu 13 Pro Max dodržoval, byla nenechat klesnout baterii na 0 % či podobnou úroveň nabiti. Jasně, párkrát jsem telefon vyšťavil na maximum, až zkrátka “chcipnul”, ale díky jeho brutální výdrži baterky jsem se dostával spíš do situace, kdy jsem jej po celodenním používání večer odkládal na nabíječku třeba se 30 i více procenty baterie. Díky MagSafe jsem si navíc navykl na magnetické stojánky, který mám třeba na pracovním stole a na který si telefon vždy připnu nikoliv proto, že bych jej chtěl nabít, ale že na něj zkrátka hezky vidím a mám k němu rychlý přístup. Nabití je tedy v tomto případě do jisté míry přidanou hodnotou, která se ale asi skutečně podepsala na tom, že mi iPhone ukazuje po roce používání 100% kondici baterie. Zajímá-li vás pak to, jak jsem na tom s kabely, ty jsem měl v iPhonu připojené za poslední rok možná tak 10x a to ještě asi přeháním. Když už jsem navíc kabelem nabíjel, bylo to rychlonabíjení – tedy další strašák.

Kdybych tedy měl z vlastní zkušenosti říci, co se mě osobně osvědčilo ohledně maximalizace životnosti baterie (byť znovu opakuji, že naprosto nevědomky), nebylo to v žádném případě vyhýbání se “nezdravým” typům nabíjení ve stylu bezdrátových nabíječek či kabelových rychlonabíječek, ale skutečně jen ve výsledku nechtěné udržování baterie nad jejím úplným či blízkým vybitím. Možná jsem ale měl holt jen štěstí a padl jsem na kus, ve kterém se baterie zkrátka povedla. Nebo jsou taky baterie v iPhonech o několik levelů výš, než tomu v minulosti bylo a já tu spekuluji nad něčím, co je naprosto mimo mísu. Tak či tak, kdybych měl z vlastní roční zkušenosti někomu ohledně maximalizace zdraví baterie nyní radit, řekl bych mu, že základem je nevybíjet. A jak celou tuto problematiku vnímáte vy?