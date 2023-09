Užitečné vychytávky pro Zpřístupnění a Siri v iOS, které se vyplatí znát

iPhone umí číst příchozí zprávy a oznámení, ale tato funkce až donedávna fungovala jen v kombinaci se sluchátky AirPods nebo Beats. V operačním systému iOS 16 funguje také v reproduktoru iPhonu a s naslouchátky Made for iPhone. Jedná se o základní nástroj pro každého, kdo nemůže vzít do ruky iPhone, aby si přečetl nejnovější zprávu nebo oznámení. Na iPhonu spusťte Nastavení -> Siri a hledání . Klepněte na Informovat o oznámeních a aktivujte položku I nformovat o oznámeních . Následně můžete deaktivovat položku Sluchátka a přizpůsobit další detaily.

Nechte si poradit od Siri

V operačním systému iOS 16 a novějším vám umí Siri poradit, jaké příkazy jí můžete zadat v jednotlivých aplikacích a sekcích systému. Stačí například ve Fotkách, Mailu nebo kdekoliv jinde aktivovat Siri a zeptat se jí „Hey Siri, what can I do here?“. Zobrazí se vám menu s příslušnými tipy.