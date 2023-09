Slovenské názvy vyzvánění z iOS 17 vás „zabijí“

Před pár hodinami jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že finální beta iOS 17 vydaná v úterý v noci přinesla na iPhony poměrně překvapivě spoustu nových zvuků a vyzvánění, což pro Apple nebývá příliš obvyklé. Co je však možná ještě mnohem zajímavější, jsou názvy, ve kterých jsou zvuky dostupné ve slovenském překladu. Ty jsou totiž minimálně optikou Čecha u mnoha zvuků vskutku úsměvné, ostatně jako spousta dalších slovenských slov. No řekněte sami, čekali byste v nastavení vašeho iPhonu tón s názvem „Zberač odpadkov“? Vsadíme se, že určitě ne. Na všechny slovenské názvy se můžete podívat v galerii níže a do komentářů nám pak klidně napište, jaký vás pobavil nejvíce.

Fotogalerie slovenske nazvy vyzvaneni ios 17 2 slovenske nazvy vyzvaneni ios 17 1 Vstoupit do galerie