Tak tohle byla jízda: 12. 9. 2023 jsme díky vám měli 2,8 milionu zobrazení stránek

Během běžných dní se na LsA zobrazí okolo 300-400 tisíc stránek, během speciálních událostí pak toto číslo značně roste, ovšem to, co jsme zaznamenali během 12. 9. 2023 nám i přes veškerá očekávání vyrazilo dech. Přes 100 000 unikátních čtenářů na našem magazínu zobrazilo 2,8 milionu stránek a to vše za 24 hodin. Náš doposud nejúspěšnější den co se počtu zobrazených stránek týká bylo letošní WWDC, kdy jsme během 24 hodin zaznamenali v den WWDC 1,78 milionu zobrazení. Během největší špičky, tedy v 20:00 se na LsA zobrazovalo více než 20 000 stránek za minutu, respektive 400 stránek za vteřinu. Je tak vidět, že letošní představení iPhone 15 vás skutečně zajímalo a my jsme za to moc rádi a děkujeme!