Podívejte se na srovnání fotografií ve formátu ProRaw Max a JPEG Max

Apple během noci potěšil majitele iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pro Max tím, že nečekaně přidal i do těchto telefonů možnost fotit fotografie do JPEG v rozlišení 48 Mpx. Doposud bylo možné fotit ve vysokém rozlišení 48 Mpx pouze do formátu ProRAW. Podívejte se na srovnání fotografií v obou formátech.. Na pravé straně je vždy obrázek ve formátu JPEG MAX, zatím co na straně levé je obrázek ve formátu ProRAW. Jednotlivé obrázky pak najdete v galerii níže, kde si je můžete otevřít ve vysokém rozlišení a porovnat. Jelikož weby standardně nepodporují zobrazení RAW obrázků, jedná se o screenshoty z RAW obrázků, které však 1:1 zachycují rozdíl mez JPEG MAX a ProRAW.

Obrázky ve formátu ProRAW

Obrázky ve formátu JPEG MAX