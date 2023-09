Kdy aktualizovat software a kdy raději počkat

Apple patří mezi výrobce, kteří své produkty podporují dlouhé roky po jejich vydání a to prostřednictvím nových operačních systémů a jejich aktualizací a taktéž pomocí aktualizací firmware. V posledních letech pak navíc kromě klasických aktulizací máte možnost získat takzvané veřejné beta aktualizace, díky kterým se můžete zapojit do testování ještě oficiálně nevydaných operačníchy systémů jako je iOS nebo macOS. Kdy a za jakých okolností je však vhodné aktualizovat software ve vašem iPhonu, Macu, iPadu a jakémkoli dalším zařízení, pro které Apple vydává aktualizace?

Nejdůležitější je si uvědomit, co pro vás které zařízení znamená. Pokud si aktualizujete Apple TV a nedej bože se stane, že vám nebude fungovat, asi to váš běžný život nepoznamená jinak, než když si den před odletem na jiný kontinent aktualizujete iPhone a ten nepůjde zapnout. Vždy tedy nejprve dobře rozmyslete, jak důležité je pro vás v danou dobu to či ono zařízení. Zařízení, která nejsou důležitá nebo je máte jako náhradní, můžete aktualizovat klidně v ten den, kdy vyjde aktualizace. U zařízení důležitějších pak doporučuji počkat minimálně do rána následujícího dne, ideálně však alespoň 24 hodin a před aktualizací se podívat například na LsA, kde byste se o nějakém zásadním problému, který aktualizace plošně způsobila dozvěděli.

Apple samozřejmě vydává řádně otestované verze systému, ovšem v minulosti se již stalo, že se pár globálních problémů objevilo a právě proto, je lepší s aktualizací počkat. Samozřejmě vždy může nastat chyba, která se objeví pouze u vás, ovšem pravděpodobnost je minimální. Na druhou stranu aktualizace často přináší zcela zásadní opravy bezpečnosti a otálet příliš dlouho je zbytečné a často i nebezpečné. Ideálně tedy skutečně počkejte do druhého dne, do večera, podívejte se na weby o Applu jako je LsA a pokud nikde neobjevíte informace o problémech, aktualizujte.

Co se týká beta verzí operačních systémů, vždy aktulizujte pouze na takzvané veřejné, tedy Public beta verze systémů. Pokud nejste vývojář, můžete si skutečně zadělat na značné problémy, pokud přejdete na neveřejnou beta verzi systému a nemusí vám být nějakou dobu pomoci. Věřejné beta verze jsou mnohem bezpečnější ovšem i zde platí, že je to beta verze a neměli byste je instalovat na své primární zařízení a rozhodně ne v den, kdy je Apple uvolní. Ideální je počkat opět minimálně 24 hodin. Zcela upřímně je však nejlepší instalovat beta verze pouze na zařízení, které pro vás není důležité, tedy například pokud máte iPhone a iPad, je lepší instalovat betu na iPad a tak podobně.