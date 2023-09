Je tu nejsledovanější Apple Keynote letoška. Má nyní smysl investovat do jeho akcií?

Už za pár minut proběhne nejočekávanější a zároveň nejsledovanější Apple Keynote letošního roku, kterou lze navíc bez jakékoliv nadsázky označit za již tradiční. To proto, že právě září je s Apple Keynote a představením nové generace iPhonů, již dlouhé roky spojeno. Tato událost však nevzbuzuje zájem jen mezi technologickými fanoušky Applu, které zajímají nové iPhony, ale taktéž mezi investory a tradery, kteří přemýšlí nad tím, kdy je vhodná doba do akcií Applu začít investovat, aby následně mohli těžit z růstu akcií této dominantní společnosti. Ač my experty na investování rozhodně nejsme, díky zkušenostem z předešlých let jsme přeci jen schopní v tomto směru něco málo napovědět.

Obecně se dá říci, že do akcií Applu má smysl investovat prakticky stále, jelikož tato společnost zaznamenává dlouhodobý růst. Jen pro zajímavost, na začátku roku 2023 se akcie Applu prodávaly za zhruba 125 dolarů za kus, nyní však stojí jedna akcie kolem 180 dolarů, a například na konci července 2023 sahala cenovka k 200 dolarům za kus.

Co to pro vás znamená?

Jednoduše to, že pokud máte volné peníze a nevadí vám je využít pro dlouhodobou investici, pak může být jejich vklad do Applu (stejně jako do řady dalších společností) rozhodně smysluplným řešením. Počítejte nicméně s tím, že strmý růst akcií Applu je již možná za námi a nyní je tedy pravděpodobnější, že bude následovat spíše pomalý, zato však poměrně stabilní růst jeho hodnoty. Jinými slovy, doba, kdy se dalo počítat se zisky ve výši násobků vkladu za pár měsíců či jednotky let jsou nejspíše pryč. Pokud vám ale tato skutečnost nevadí a peníze, které chcete investovat, nemáte problém „postrádat“ ideálně i pět a více let, dává investice do Applu podle nás určitě smysl. Navíc existuje možnost koupit pouze část akcie, pokud nemáte dostatek finančních prostředků na celou akcii Apple a postupně v čase získat jednu celou akcii.

Zároveň je na trhu i možnost spekulovat na pokles cen Applu a vyvážit si tak své dlouhodobé portfolio nebo ho chránit před případnou ztrátou, pokud se budete domnívat, že akcie půjdou na nějakou chvíli dolů. Jedná se o produkt zvaný CFD obchodování, kde spíše krátkodobě spekulujte na ceny akcií, komodit, kryptoměn a dalších instrumentů. Tento produkt je však riskantní, proto doporučujeme nejdříve zvážit vaše finanční znalosti a případně si je prohloubit, než se vrhnete do světa CFD obchodování.

Kdy začít nakupovat akcie Apple?

Z našeho pozorování hodnoty Applu v posledních letech bychom se nebáli říci, že ideální příležitost nastane již brzy – konkrétně v prvních dnech po zářijové Keynote, potažmo v prvních dnech po jakékoliv další Apple Keynotes. Hodnota Applu totiž pravidelně po představení nových produktů mírně klesá, jelikož akcionáři dle všeho úplně neví, co od novinek vlastně prodejně čekat a jaký budou mít úspěch. Právě kvůli tomuto strachu se tedy zbavují akcií, čímž hodnotu Applu snižují a tím tedy ve výsledku i snižují hodnotu akcií. Nebavíme se sice o příliš velkých „slevách“, nicméně je rozhodně fajn nakoupit levněji, než je standard. Navíc po pár dnech propadu se akcie Applu zpravidla vrací na svou původní hodnotu a co víc, většinou začínají i růst, protože se objevují první pozitivní zprávy o nových produktech.

Pokud se tedy rozmýšlíte nad tím, kdy investovat do Applu, blíží se chvíle, kdy to alespoň dle našeho sledování dává smysl. Samozřejmě ale nemůžeme absolutně předpovídat, jak se bude budoucnost této společnosti vyvíjet, a tedy i to, jak se bude měnit její hodnota. A to přiznáváme zcela upřímně. Není tomu totiž tak dávno, co jsme na našem magazínu vydávali článek o tom, že Apple překonal hodnotu 2 bilionů dolarů, přičemž tehdy nás ani ve snu nenapadlo, že zanedlouho poté budeme psát o tom, že byly překonány (byť krátce) i 3 biliony dolarů. Kdyby nás to tehdy napadlo, investovali bychom taky.