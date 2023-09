Takto vypadá vstupenka na představení iPhonů 15 (Pro) v Divadle Steva Jobse

Již zítra večer odhalí Apple světu novou generaci iPhonů v čele s řadou 15 Pro. Ačkoliv proběhne odhalení opět „jen“ formou předtočeného videa, ke kterému se Apple uchyluje od roku 2020 a vypuknutí pandemie COVIDu, vybrané novináře pozval do svého sídla, kde jim po zhlédnutí videa umožní telefony mírně otestovat. Co se pak týče videa, to bude promítat konkrétně v Divadle Steva Jobse, ve kterém v minulosti představil například na svou dobu přelomový iPhone X. Abyste se do něj však dostali, potřebujete kromě pozvání od samého Applu obdržet i vstupenku, kterou se při vstupu do Apple Parku a následně i Divadla Steva Jobse prokážete u zaměstnanců Applu. Tu se nyní rozhodl ukázat na svém twitterovém účtu jeden z pozvaných asijských novinářů, díky čemuž si tak můžeme udělat představu o tom, jak vlastně taková věc vypadá. O žádné překvapení se ale nejedná. Designově je totiž vstupenka velmi blízká té, kterou jsme dostali letos my na WWDC. Podívat se na ní můžete zde.

