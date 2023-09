Novinky se blíží! Apple Story nemají před zítřejší Keynote skladem spousty produktů

Již zítra večer můžeme s napětím sledovat nejdůležitější Apple event tohoto roku – podzimní Keynote 2023, na které cupertinská společnost představí iPhone 15 a další novinky. Analytik Mark Gurman nedávno na svém profilu na sociální síti X zveřejnil zajímavý příspěvek, týkající se toho, že před Keynote mizí z Apple Storů některé příslušenství, ale i zařízení.

Mark Gurman z agentury Bloomberg napsal na X o zásobách některých produktů Apple v obchodech Apple Store. Podle Gurmana mají maloobchodní prodejny nízké nebo žádné zásoby hodinek Apple Watch Ultra. Očekává se, že druhá generace Apple Watch Ultra bude představena právě na úterní akci Wonderlust společně s Apple Watch Series 9. Nízké zásoby jsou také podle Gurmana u „řemínků na hodinky, kožených pouzder, peněženek MagSafe, iPhonů 12, 13 mini, a telefonů řady Pro“.

Fotogalerie Apple Watch Ultra 2 Apple Watch Ultra 2 black Black TitaniumApple Watch Ultra 2 Apple Watch Ultra 2 Black Titanium Vstoupit do galerie

To ale není vše. Apple také podle dostupných zpráv školí pracovníky ve svých prodejnách, aby u pokladen nabíjeli příslušenství s USB-C a připomínali zákazníkům, že nový iPhone řady 15 nebude fungovat se starými kabely Lightning. Apple podle Gurmana plánuje prosazovat prodej USB-C adaptérů. Apple Keynote 2023 se koná zítra ve večerních hodinách, předobjednávky některých produktů by podle předběžných odhadů měly být zahájeny v pátek 15. září, oficiální zahájení prodeje by mělo být naplánované na 22. září. Nechme se překvapit, zda se letošním Apple Eventu skutečně představí iPhony 15 s USB-C konektorem a Apple Watch Ultra 2.