Souhrn spekulací: Superlevný MacBook, Apple Watch řemínky a iPhone 15 Pro Max kapacita

Letošní tradiční podzimní Keynote společnosti Apple se nezadržitelně blíží. Spolu s tím se čím dál intenzivněji rojí další a další spekulace, týkající se novinek, které se mají na Keynote představit. Dnešní souhrn spekulací bude věnován budoucnosti řemínků pro Apple Watch, balení iPhonu 15 Pro Max, ale třeba také budoucímu superlevnému MacBooku.

Loučí se Apple s kůží?

V jednom z našich předchozích souhrnů spekulací jsme vás mimo jiné informovali o tom, že se Apple s příchodem letošních modelů iPhonů nejspíše definitivně rozloučí s oblíbenými koženými pouzdry a obaly na iPhony. Počátkem týdne se objevila zpráva, podle které podobný osud s velkou pravděpodobností stihne i kožené řemínky k Apple Watch. Tuto teorii zastává mimo jiné také analytik Mark Gurman ze společnosti Bloomberg s tím, že ukončení produkce kožených řemínků napovídá celá řada indicií od obrovských zaměstnaneckých slev až po jejich vyprodání na oficiálním e-shopu společnosti Apple.

Cenově dostupný studentský MacBook

Studentské počítače a obecně hardware, určený především pro školský sektor, není v historii jablečných produktů ničím neobvyklým. Apple nyní podle dostupných informací zahájil vývoj MacBooku, který by měl být určen především studentům. Tomu by měla odpovídat i jeho nízká cena. O vývoji studentského superlevného MacBooku informoval portál DigiTimes, a to s odvoláním na zdroje z dodavatelského řetězce. Studentský MacBook by měl představovat konkurenci pro levné Chromebooky a další podobné modely, a měl by být sestaven ze zbytků komponent.

iPhone 15 Pro Max balení

Letošní modely iPhonů budou sice oficiálně představeny až za necelý týden, díky nejrůznějším únikům, analýzám a spekulacím si ale můžeme již teď udělat celkem přesný obrázek o tom, jak budou vypadat a co nabídnou. V průběhu uplynulého týdne se na internet dostal údajný únik balení iPhonu 15 Pro Max, přičemž pozornost řady lidí upoutala především zadní strana krabičky. Na ní můžeme mimo jiné vidět, že by tento model měl nabídnout úložiště o velikosti 2TB, což by bylo rozhodně velmi vítaným vylepšením. Nechme se překvapit, zda tomu tak skutečně bude.