Plané naděje. iPhony 15 (Pro) se začnou prodávat později, než se očekávalo

Pokud jste doufali v to, že se iPhony 15 (Pro) spolu s novou generací Apple Watch začnou prodávat dříve než bylo v předešlých letech běžné, máme pro vás špatnou zprávu. Nedávné zprávy o tom, že Apple chystá v noci z 12. na 13. září (tedy v noci po představení nových iPhonů a dalších novinek) velkou aktualizaci výzdoby Apple Storů, což by mohlo znamenat dřívější start prodejů iPhonů, totiž vzbudily jen plané naděje. Nepřímo to nyní potvrdil samotný Apple mezi zaměstnanci.

Kalifornský gigant konkrétně zveřejnil v předešlých hodinách na interním zaměstnaneckém portálu sérii seminářů s cílem zrekapitulovat události (a novinky) posledních dnů. Tyto semináře, ke kterým se mohou zaměstnanci zaregistrovat a tím si zajistit místo na nich, jsou pak naplánovány na čtvrtek 21. září, z čehož lze usuzovat, že nové iPhony a Apple Watch vstoupí do prodeje v pátek 22. září. Předobjednávky na ně by tedy měly odstartovat dle očekávání příští pátek 15. září s tím, že pokud Apple začne skutečně něco prodávat už 13. září, pak to budou maximálně tak nové AirPods Pro s USB-C portem, potažmo kryty či jiné příslušenství. Hlavní produktové hvězdy ale dorazí nejdříve ke konci měsíce.