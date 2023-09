Nové iPady Pro už letos nečekejte, příští rok ale přinesou revoluci v displejích

Apple plánuje uvést na trh nové 11 a 13“ modely iPadu Pro v polovině až koncem roku 2024, jak informuje DigiTimes s odkazem na zdroje dodavatelského řetězce. Překvapení to ale být nemusí, protože aktuální jejich generace byla vydána v říjnu loňského roku a Apple uvedení iPadů postupně prodlužuje. Záleží zde totiž i na tom, kdy nám ukáže čip M3, protože aktuální generace používá stávající čip M2.

Zpráva tvrdí, že nové modely iPadů Pro budou vybaveny hybridními OLED displeji, které jsou vyrobeny z kombinace pružných a tuhých materiálů, což by mohlo přispět k tenčímu a lehčímu designu ve srovnání se současnými modely. Technologie OLED by pak umožnila těmto profesionálním iPadům dosáhnout ještě vyššího jasu, vyššího kontrastního poměru, větší přesnosti barev a nižší spotřebě energie ve srovnání se stávajícími LCD panely. Apple již ostatně OLED displeje používá v iPhonech a Apple Watch, takže s nimi má dobrou zkušenost.

Modely iPadů Pro vydané v roce 2017 a dále podporují technologii ProMotion, která nabízí variabilní obnovovací frekvenci mezi 24 a 120 Hz. Přechod na OLED by pravděpodobně umožnil, aby obnovovací frekvence klesla ještě níže, tedy minimálně na 10 Hz, jako je tomu u iPhonů 13 Pro nebo až na jeden, jako je tomu u iPhonů 14 Pro. Vliv to má samozřejmě i na zmíněnou úsporu energie.

S displeji by měla přijít ještě jedna novinka, a to menší jejich rámečky. Větší model by navíc mohl mít větší úhlopříčku, a to 13“ namísto stávající 12,9“. Stávající modely s mini-LED by měly být ukončeny v polovině roku 2024, což znamená, že nebudou k dispozici jako levnější varianta Pro modelů iPadů.