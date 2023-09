Nové iPady Pro mají dostat neuvěřitelně velké úložiště

Zatímco v letošním roce se představení nové generace iPadů Pro již nedočkáme, příští rok by již měl být v tomto směru plodný. Nepřeberné množství zdrojů se totiž shoduje v tom, že Apple chystá na rok 2024 velké oznámení nové generace iPadů Pro s přepracovaným designem, lepším displejem a řadou dalších vychytávek. A jak se zdá, v rukávu pro ně má schované i obří úložiště.

Apple se dlouhé roky netají tím, že by rád uživatelům umožnil iPady využívat coby alternativu za Macy. Stále sice existuje celá řada omezení, nicméně jak se zdá, Apple se je snaží postupem času eliminovat. Softwarově totiž iPady skutečně pozvolna přibližuje Macům a hardwarově díky nasazení čipů z rodiny Apple Silicon jakbysmet. Od příštího roku chce navíc kalifornský gigant nabízet i iPady Pro s obřím 4TB úložištěm, což je jen pro zajímavost 2x více než kolik můžete nyní maximálně „naložit“ do MacBooků Air. Díky takto velkému úložišti se tedy stanou iPady Pro opět o něco využitelnějšími pro profesionální uživatele, kteří potřebují mít pro své soubory v zařízení co nejvíce interní paměti. Nasazení takto velkého úložiště však bude zaručeně znamenat i citelné navýšení maximální ceny zařízení. Ta je v současnosti u většího modelu nastavena na 68 490 Kč, přičemž další 2TB úložiště mohou cenovku vystřelit klidně i o více než 15 000 Kč výš. Vše se ostatně dozvíme již příští rok zřejmě na jaře.