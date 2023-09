Cena iPhone 15 Pro možná nakonec potěší, za 15 Pro Max si však připlatíte

Mysleli jste si, že už o blížících se iPhonech 15 Pro a Pro Max víte víceméně vše a nic vás tedy již nepřekvapí? Pak pro vás máme zprávy, které by mohly. Spolehliví analytici ze společnosti TrendForce totiž zveřejnili před pár hodinami svou předpověď toho, co nás příští týden u řady 15 Pro čeká a nutno podotknout, že se ve svých vizích s dřívějšími úniky relativně výrazně rozchází.

Možná nejzajímavější informací je to, že iPhone 15 Pro by si měl minimálně v USA zachovat stejnou cenu, za kterou je v ní prodáván i nynější iPhone 14 Pro, potažmo za kterou byly prodávány všechny prémiové iPhony od roku 2017. Jedná se tedy konkrétně o částku 999 dolarů, od které se budou odvíjet i ceny ve zbytku světa. Znovu však opakujeme, že se jedná o iPhone 15 Pro. U většího modelu ve formě 15 Pro Max totiž očekávají analytici zdražení a to poměrně citelné – konkrétně o již mnohokrát spekulovaných 100 dolarů. Zatímco tak iPhone 15 Pro začne na 999 dolarech, iPhone 15 Pro Max by měl začínat na 1199 dolarech a to zejména kvůli nasazení lepší fotosoustavy s periskopickým objektivem. To by při zachování cenotvorby se stejným kurzem koruny vůči dolaru znamenalo, že iPhone 15 Pro Max by začínal na 40 490 Kč, jelikož právě tolik stojí jeho ekvivalent ve formě iPhonu 14 Pro Max za 1199 dolarů.

Předpověď plná rozporuplných informací

Zatímco informace o cenách vyvrací dosavadní úniky jen částečně, ty další pak již jdou vyloženě proti nim. TrendForce totiž tvrdí mimo jiné i to, že všechny letošní iPhony Pro začnou na 128GB úložišti a nikoliv 256GB, jak mnohé zdroje uváděly doposud. Překvapivým tvrzením je rovněž to o nasazení 8GB RAM paměti namísto 6GB, se kterými se taktéž doposud počítalo jakožto s hotovou věcí. Jak se tedy zdá, možná nás nakonec přeci jen čekají zajímavá překvapení.