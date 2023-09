Apple Watch 9 a Ultra 2 výrazně zrychlí a budou lépe monitorovat vaše srdce

O chystaných Apple Watch Series 9 a Ultra 2 toho sice v předešlých týdnech narozdíl od iPhonů 15 (Pro) příliš mnoho neuniklo, to však v žádném případě neznamená, že nebudou tyto produkty stát za to. Ba právě naopak, podle nových informací reportéra Marka Gurmana z agentury Bloomberg se totiž jeví velmi zajímavě a to i přesto, že se neočekávají novinky viditelné vizuálně na první pohled.

Zdroje Gurmana prozradily konkrétně to, že Apple Watch Series 9 a Ultra 2 dostanou výrazně vylepšené senzory v čele s tím pro monitoring srdce, které tak bude rázem lépe sledovatelné. Co přesně si pod touto informací představit sice nevíme, je nicméně pravděpodobné, že se bavíme o zlepšení citlivosti a tedy i získávání lepších výsledků při měření. Další novinkou pak bude nasazení celé řady komponent s obecným zaměřením na citelné zrychlení a energetickou úspornost, díky čemuž by tak hodinky kromě vyšší svižnosti systému měly nabídnout i delší výdrž baterie. Největší vzpruhou z hlediska rychlosti bude podstatně modernější procesor, díky kterému by měly hodinky zvládat i náročnější aplikace s grácií.

Fotogalerie Apple Watch Ultra 2 Black Titanium Black TitaniumApple Watch Ultra 2 Apple Watch Ultra 2 black Apple Watch Ultra 2 Vstoupit do galerie

Apple u nových generací svých Apple Watch počítá mimo jiné i s nasazením nové generace ultraširokopásmového čipu ve formě U2 pro lepší lokalizaci v prostoru. Díky tomu tak budou hodinky lépe dohledatelné přes Najít a pravděpodobně bude využitelnost čipu i jinde. Na závěr Gurman zopakoval to, že ocelové modely Apple Watch tiskne Apple na 3D tiskárnách, zatímco Apple Watch Ultra začne tímto stylem vyrábět až příští rok. Letos alespoň tyto modely dorazí s vymodleným tmavým tělem.