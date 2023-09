Nejen kožené kryty. Apple se chystá rozloučit i s koženými řemínky pro Apple Watch

Před nějakou dobou jsme vás na našem webu informovali o tom, že se možná blíží konec oblíbených kožených krytů na iPhony. Nejnovější zprávy napovídají tomu, že iPhony možná v tomto směru nebudou samy. Čeká nás s příchodem Apple Watch Series 9 také konec kožených řemínků?

O tom, že by Apple mohl zcela ukončit výrobu kožených řemínků pro své chytré hodinky Apple Watch, informoval analytik Mark Gurman z agentury Bloomberg. Ten uvedl, že Apple možná v návaznosti na ukončení výroby kožených krytů a pouzder na iPhone „začne upouštět od kožených řemínků i u svých hodinek Apple Watch“. Zajímavější je, že by tím mohlo skončit i partnerství mezi společnostmi Apple a Hermès, které začalo v roce 2015. Podle Gurmana totiž Apple svým zaměstnancům nabízel až 90% slevy na kožené řemínky Hermès. Obvykle, když Apple poskytuje svým zaměstnancům obrovské slevy na nějaký produkt, je to znamení, že možná brzy skončí – společnost udělala totéž s původním HomePodem, než jej v roce 2021 přestala vyrábět.

Fotogalerie apple watch hermes-3 apple watch hermes-2 apple-watch-hermes-strap-single-tour-44mm 12 apple-watch-hermes-strap-single-tour-44mm 9 New Apple Watch Hermés 3 Apple-Watch-Series3_Hermes-double-tour_032118 New Apple Watch Hermés 2 apple watch hermes fb apple-watch-hermes-fb New Apple Watch Hermés 4 hermes apple watch Apple Watch Hermes Cuff Apple Watch Hermes Cuff Apple Watch Hermes Single Tour Apple Watch Hermes Single Tour Vstoupit do galerie

V loňském roce se na internetu objevily spekulace o vyřazení náramků Hermès pro Apple Watch, k tomu ale nakonec nedošlo. Společnost Apple obvykle uvádí nové barvy řemínků Apple Watch s uvedením nové generace produktu. Vzhledem ke všemu, co se děje, bychom se však letos mohli dočkat radikálnější změny v příslušenství. Minulý týden se objevily zprávy o tom, že některé z oficiálních kožených řemínků pro Apple Watch jsou na oficiálním e-shopu Applu záhadně vyprodány.

Jedním z důvodů, proč se Apple možná rozhodl nadobro opustit kůži, je starost o životní prostředí, protože uhlíková stopa při zpracování kůže je značně vysoká. Vzhledem k tomu, že se Apple vždy prezentoval jako společnost šetrná k životnímu prostředí, dával by tento krok smysl. Spousta zákazníků si ale kožené příslušenství oblíbila kvůli jeho výdrži a prémiové kvalitě. Mluví se o tom, že by Apple měl představit nový typ příslušenství ze syntetické kůže. Podle některých zdrojů by se mělo jednat o materiál s názvem FineWoven.