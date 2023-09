Apple zabije tento ikonický prvek iPhonů přesně na jeho 11. narozeniny

Pojďme s blížícím se přechodem iPhonu 15 k USB-C trochu cestovat časem, konkrétně zpět do 12. září 2012, kdy Phil Schiller poprvé představil světu konektor Lightning a iPhone 5.

Schiller tehdy na pódiu řekl: „Od svého počátku iPhone používal 30pinový konektor iPodu, který jsme původně uvedli na trh v roce 2003 a který nám dobře sloužil téměř deset let, ale od doby, kdy jsme tento 30pinový konektor vytvořili, se toho tolik změnilo.“

Byla to skutečně jiná doba. Osobně vzpomínám na 30-pinový konektor na mém iPadu první generace, který měl tendenci se zanášet a člověk téměř nikdy netrefil tu správnou orientaci jeho zapojení na poprvé. Když pak společně s iPhonem 5 Apple přišel s novým řešením, považoval jsem to za skvělé a logické, ale reakce mnoha lidí na příchod Lightningu přes jeho očividné výhody byly rozporuplné. Opakem pružnosti pak byl způsob, jakým se konektoru mnozí výrobci přizpůsobovali, pročež se stal východiskem známý adaptér, který bych možná stále ještě našel někde v šuplíku.

Když Schiller představoval konektor Lightning, vyzdvihl čtyři hlavní výhody oproti 30pinovému konektoru:

Plně digitální, osmisignálové provedení

Adaptivní rozhraní

Vyšší odolnost

Oboustranný, snadněji použitelný

O 80 % menší

Společnost Apple věděla, že bude kvůli změně typu konektoru iPhonu čelit negativním reakcím, ale snažila se co nejlépe zaměřit na pozitiva. Během akce Schiller přechod vysvětlil takto:

„Mnoho věcí, které jsme dřív dělali pomocí kabelu, nyní děláme bezdrátově. K připojení k reproduktorům, sluchátkům a automobilovým systémům nyní používáme Bluetooth. S našimi televizory nebo stereofonními systémy se propojujeme přes Wi-Fi a AirPlay. Můžeme synchronizovat iTunes přes Wi-Fi. A co je nejlepší, díky iCloudu lze veškerý osobní obsah stahovat bezdrátově a dokonce do cloudu zálohovat.“

„Hodně se toho tedy změnilo a je čas, aby se konektor vyvíjel. A právě to jsme udělali. Náš nový konektor se jmenuje Lightning.“ Zde si Schiller neodpustí malou slovní hříčku s narážkou na „hromy“ a „blesky“, když zmíní: „Takže teď máme v naší konektorové strategii Thunderbolt a Lightning.“ Dále konektor označuje za moderní řešení pro příští desetiletí a vyzdvihuje jeho výše zmíněné přednosti jako je oboustrannost a především velmi výrazná změna stran jeho velikosti, což jak dodává, „je u nejtenčího smartphonu na světě obrovský rozdíl“.

Nezapomíná uvést ani konkrétní výrobce, se kterými Apple kooperuje na integraci Lightningu do jejich produktů. „Spolupracují s námi skvělí partneři, například Bose, JBL, Bowers and Wilkins, Bang and Olufsen a mnoho dalších.“

Schiller se zaměřil také na různá příslušenství, jejichž prostřednictvím chtěl Apple zákazníkům přechod z 30-pinového konektoru na Lightning usnadnit a uvedl: „Ale co všechna zařízení, reproduktory a konektory, které už máte a které používají 30pinový konektor? No, vytváříme řadu příslušenství, které vám s tím pomůže.“

Následně představuje řešení těmito slovy: „Toto je adaptér z 30pinového konektoru na Lightning. A funguje přesně tak, jak byste očekávali. Můžete do něj zapojit svůj 30pinový kabel a ten do iPhonu 5.“ Výhody adaptéru Schiller demonstruje na příkladu využití v autě se sadou pro připojení iPodu, kdy tento může klidně zůstat umístěn napevno, díky čemuž „kdykoli naskočíte do auta a připojíte iPhone 5, můžete nabíjet a poslouchat hudbu za jízdy.“ A na závěr zaznívá klasické: „A to je nový konektor Lightning.“

Opětovné připomenutí Schillerova představení konektoru Lightning v roce 2023 má v sobě samozřejmě nádech nostalgie, zároveň však s příchodem iPhonů 15 s USB-C za dveřmi představuje jakési propojení s celou další dekádou, v rámci které éra Lightningu definitivně skončí.

S rozdílem jednoho roku Apple nakonec dostál své předpovědi, ve které o Lightningu tvrdí, že je „moderním konektorem pro příští desetiletí“. Zda nejnovější transformaci z Lightningu na USB-C dokáže Apple uvést se stejnou energií, odhalí již úterní představení nové generace iPhonů 15 12. září. Uvidíme, zda bude možné sledovat nějaké paralely.