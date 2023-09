S příchodem USB-C u iPhone 15 (Pro) jablíčkáři ušetří

Pokud jste v současné době potřebovali místo metrového dva metry dlouhý kabel USB-C/Lightning pro nabíjení svého iPhone, museli jste si připlatit oproti metrovému kabelu. Je to také celkem logické, když je něco dvakrát delší, mělo by to stát o něco víc a tak zatímco za metr dlouhý kabel Apple účtuje 590Kč, za dva metry dlouhý kabel je to 890Kč.

Ovšem stejná logika naštěstí neplatí v případě USB nabíjecího kabelu, který Apple také prodává ve dvou velikostech a to opět v metr a dva metry dlouhé variantě. Zatím co u USB-C/Lightning kabelu je rozdíl 300Kč, v případě USB-C nabíjecího kabelu je cena u obou délek stejná a jak metrový tak i dvoumetrový kabel stojí stejných 590Kč. Pokud tedy plánujete ke svému novému iPhone koupit delší originální kabel, oproti aktuální situaci ušteříte.

Originální Apple USB-C kabely koupíte nyní ve slevě přímo zde.