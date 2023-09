Kdy vyjde macOS Sonoma? Dřív, než možná čekáte 

Poslední roky vychází nový macOS spíše v říjnu. Aktuálně ale existuje šance, že se Apple vrátí ke svému původnímu harmonogramu a začne novou verzi operačního systému pro své počítače vydávat opět v září.

Výjimkou byl jen covidový rok 2020, kdy na uvolnění ostré verze macOS Big Sur došlo až v listopadu, jinak co se týče macOS Cataliny v roce 2019, Monterey v roce 2021 a Ventury v roce 2022 šlo vždy o říjen. Ještě dříve, tedy před rokem 2019, vydával Apple nové macOS po boku mobilních systémů v září.

Data vydání macOS od roku 2016:

macOS Sierra : 20. září 2016

macOS High Sierra : 25. září 2017

macOS Mojave : 24. září 2018

macOS Catalina: 7. října 2019

macOS Big Sur: 12. listopadu 2020

macOS Monterey: 25. října 2021

macOS Ventura : 24. října 2022

Jak poznamenal @iSWUpdates v síti X (Twitter), sedmá beta verze macOS Sonoma, která byla minulý týden poslána vývojářům, má číslo sestavení končící na „a“, zatímco sedmá beta verze macOS Ventura měla loni číslo sestavení končící na „f“. Číslo sestavení končící dřívějším písmenem v abecedě obvykle znamená, že je beta testování blíže svému dokončení. Např. macOS Mojave byl vydán v září konci září roku 2018, kdy jeho sedmá beta měla také číslo sestavení končící právě na „a“.

Neexistuje žádná záruka toho, že jakékoli předchozí plány Applu naznačují ty budoucí, takže se pořád pohybujeme jen ve fázi spekulací. Bylo by ale rozhodně fajn vidět, že Apple zase vydává všechny nové verze svých operačních systémů najednou. To, že by tomu tak mohlo skutečně být, svědčí i fakt posunutí vydání premiéry iPadOS, které by mělo být vydáno také v září.