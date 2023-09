Apple už má jasno v tom, kdy vydá iPadOS 17! Budete nadšeni

Když v loňském roce Apple oznámil, že iPadOS 16 vydá spolu s novým macOS později než ostatní systémy v čele s iOS 16, nejednoho jablíčkáře tím jedna zklamal a jednak zaskočil. To proto, že byl operační systém pro iPady do té doby vždy vydáván po boku toho pro iPhony, Apple Watch či Apple TV. Zdroje reportéra Marka Gurmana z Bloombergu však nyní přišly s tím, že se jednalo naštěstí jen o výjimku způsobenou plánovaným představením nových iPadů na podzim loňského roku. Letošek tedy bude z hlediska vydání opět ve starých kolejích.

Gurmanovy zdroje pocházející přímo z Applu prozradily před pár hodinami konkrétně to, že iPadOS 17 je stejně jako iOS 17 již hotový, přičemž jeho finální verzí byla 8. vývojářská beta vydaná minulý týden. Apple sice ještě počítá s vydáním GM verze, avšak jednat se bude de facto jen o symbolické uzavření testovacího cyklu a jakési poděkování všem, kteří se jej zapojili. Jinými slovy, poslední beta přinese sice jiné označení, ale bude obsahově zcela shodná s tou, která je v současnosti již k dispozici. jelikož veškeré chyby, o kterých Apple věděl, jsou zdárně opraveny a pokud se nestane něco neočekávaného, do kódu tohoto OS se již zasahovat nebude.

Pokud jsou inforamce Gurmana pravdivé, což velmi pravděpodobně jsou, znamenalo by to vydání iPadOS 17 zhruba s měsíčním předstihem oproti loňskému roku. Tehdy totiž vyšel iPadOS 16 teprve 24. října – tedy dobrý měsíc poté, co Apple vydal iOS 16. Doufejme tedy, že si je Apple kvalitou iPadOS 17 skutečně natolik jist, že krátce po vydání nebude třeba „lepit“ první problémy systémů skrze řadu softwarových aktualizací, jak jsme byli v minulosti již několikrát svědky.