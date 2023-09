iOS 17 je hotový!

Přestože nás od představení nových iPhonů 15 (Pro) a následného spuštění jejich prodejů dělí ještě relativně dost času, operační systém pro ně, ale i pro starší modely iPhonů je hotový. Tvrdí to alespoň zdroje velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu, podle kterých byla minulý týden vydaná 8. vývojářská beta iOS 17 finální s tím, že na ní naváže už jen GM verze coby odměna pro ty, kteří systém v předešlých měsících testovali.

Zdroje Gurmana pocházející přímo z Applu reportérovi sdělili konkrétně to, že je kalifornský gigant obecně s nynějším stavem iOS 17 spokojený natolik, že už na něj nebude sahat, neobjeví-li se v něm dosud neobjevené závažné chyby či nevyplují na povrch jiné nepředvídatelné okolnosti, které by vyžadovaly zásah. Vývoj letošní verze iOS se tedy takto zpětně zdá jako velmi úspěšný, jelikož byl dokončen s opravdu velký předstihem před vydáním. Vždyť ke spuštění prodejů nových iPhonů dojde nejdříve 22. září s tím, že iOS 17 pro veřejnost tím pádem vyjde nejdříve 18. září – tedy za dobré dva týdny. Náskok má tedy Apple opravdu znamenitý, což je ve výsledku velmi pozitivní i vzhledem k opravám potenciálních chyb, které by mohl systém ještě obsahovat.