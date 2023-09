Tato novinka iPhonů 15 (Pro) přiměje Androiďáky k přechodu právě na iPhony!

Od představení nové generace iPhonů nás dělí necelý týden, což znamená ve fanouškovském světě jediné – napětí a zároveň nadšení z blížících se novinek pomalu, ale jistě graduje. O chystaných novinkách toho však již nyní víme paradoxně tolik, že se vlastně příští týden bude jednat spíš o jakousi formalitu, nežli o představení, které nám vyrazí dech díky novinkám, o kterých svět neví. Například takový USB-C port u všech chystaných iPhonů už bere svět jako víceméně hotovou věc, o čemž ostatně svědčí třeba i to, že se s ním kalkuluje v nejrůznějších anketách, které se točí kolem potenciálního přechodu uživatelů ze starého na nový telefon.

USB-C coby jednu z důležitých součástí své ankety zvolila i analytická společnost SellCell, která se více než 1000 majitelů iPhonů a dále pak více než 1000 majitelů Androidů žijících v USA ptala na otázky související s chystanými iPhony 15. Valná většina z nich příliš zajímavá nebyla, nicméně když přišla řeč na USB-C, začaly se objevovat vskutku zajímavé výsledky. Například více než 63 % dotázaných jablíčkářů uvedlo, že USB-C port u iPhonů 15 (Pro) pozitivně ovlivní jejich rozhodnutí ohledně toho, zda na telefon přejdou či nikoliv. 37 % z fanoušků USB-C u iPhonů pak uvedla jako největší výhodu to, že díky sjednocení portu budou moci nabíjet iPhone, Mac a iPad jedním kabelem.

Ještě zajímavější výsledky však přineslo dotazování mezi androiďáky. Pokud si totiž myslíte, že ti by nad přechodem na iPhone neuvažovali za žádných okolností, jste na omylu. 44 % stávajících majitelů Androidů totiž v anketě uvedlo, že pokud iPhone 15 (Pro) skutečně dostane USB-C port, začnou o přechodu na něj vážně přemýšlet. Na otázku, proč je pro ně USB-C port tak důležitý, pak uvedla zhruba třetina dotázaných to, že díky tomuto upgradu se iPhony stanou mnohem kompatibilnější s nabíječkami ostatních výrobců, což ve výsledku jejich nabíjení značně zjednoduší. Zdá se tedy, že přechod na USB-C může být pro Apple skutečně extrémním krokem kupředu, přestože si to možná leckdo doposud neuvědomoval.