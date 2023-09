iPhone 15 úložiště: Víme, kolik nabídnou jednotlivé modely místa a proč tomu tak bude!

iPhone 15 úložiště je jedním z nejvíce rozebíraných témat posledních dnů a týdnů. To proto, že se v kuloárech šušká nejen o nových velikostech základního úložiště řady Pro, ale taktéž o nasazení obří 2TB varianty u téže řady. Tyto informace nám nyní potvrdily i naše zdroje, které nás v minulosti již párkrát informovaly o přesných plánech Applu ohledně jeho hardwaru. Co od nich tedy konkrétně víme?

Naše zdroje potvrdily u řady 15 Pro plány Applu na malou rošádu s úložnými variantami. Tyto modely tedy dorazí ve variantách:

256GB

512GB

1TB

2TB

Pokud vás pak zajímá, v jakých variantách dorazí základní iPhony 15, zde Apple údajně žádné velké změny neplánuje. Přidá však údajně novou nejvyšší úložnou variantu s tím, že iPhony 15 a 15 Plus tedy půjde zakoupit ve variantách:

128GB

256GB

512GB

1TB

A proč vlastně Apple letos navyšuje maximální úložiště a u řady 15 Pro pak i to minimální? Odpověď hledejte ve fotoaparátu. Podle našich zdrojů totiž skutečně dostanou iPhony 15 nové 48MPx senzory pro širokoúhlý fotoaparát, které budou však stejně jako v loňském roce fotit „jen“ do formátu RAW, který zabírá spoustu úložiště. Apple se proto rozhodl umožnit fanouškům základních iPhonů zakoupit 1TB verzi, která je nebude ve focení omezovat.

Co se pak týče 2TB úložiště u řady Pro, to nasadil Apple údajně jednak kvůli potřebám profesionálních fotografů a kameramanů, ale taktéž proto, že se tyto iPhony naučí ve 48MPx fotit i do JPEG/HEIF formátu s podporou automatické softwarové úpravy. A jelikož kalifornský gigant předpokládá, že tuto možnost budou uživatelé využívat ve velkém, přichází právě s 2TB variantou, která by měla stačit i těm největším fotografickým nadšencům. Pravdou sice je, že fotky v JPEG ve 48MPx budou sice zabírat méně než fotky focené v RAWu, avšak přesto budou větší než nynější 12MPx, takže je třeba právě na potřeby místa myslet. V kombinaci se superrychlým USB-C Thunderbolt 4 portem pak dává 2TB úložiště ještě větší smysl, jelikož i v situaci, kdy bude telefon plný dat, jej půjde „vyprázdnit“ díky takto rychlému portu velmi rychle. Zkrátka a dobře, jedna novinka dokonale navazuje na druhou a vše je tedy klasicky „applovsky“ promyšlené do puntíku.