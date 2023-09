Získejte u iStores nový iPhone díky bonusu za výkup supervýhodně

Komerční sdělení: Že jsou iPhony jedněmi z nejlepších smartphonů na světě není již dlouhé roky žádným tajemstvím. Ostatně, pravidelně se umisťují na špici nejrůznějších testů fotoaparátů, výdrže baterie, kvality displeje či výkonu. Na velmi vysoké úrovni je ale u nich třeba i operační systém iOS nabízející intuitivní ovládání v kombinaci s prvotřídním zabezpečením. Určitý háček je sice v tom, že jejich cena není úplně nízká, avšak díky nejrůznějším slevovým akcím je lze čas od času sehnat opravdu výhodně. A přesně to nyní umožňuje i iStores.

Pokud vás přechod na iPhone 14 či 14 Pro láká, určitě vás potěší, že díky speciálnímu bonusu ve výši 2500 Kč při výkupu vašeho starého iPhonu vás nová „čtrnáctka“ vyjde extrémně výhodně. Základní iPhone 14 lze totiž při využití výkupu a bonusu k němu získat už od 8490 Kč. Co se pak týče řady Pro, tu můžete získat při využití bonusu už od 10 990 Kč. Samozřejmě ale záleží na tom, jaký starý iPhone se iStores rozhodnete odprodat, přičemž platí, že čím je starší, tím bude jeho výkupní cena logicky nižší. Přesně z toho důvodu je obecně doporučováno přecházet na nový iPhone rok co rok, aby byl cenově přechod vždy co nejlevnější.