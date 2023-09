Nejlepší aplikace do školy

Rozvrh nás provází od základní až na vysokou školu. Abyste se neztratili ve všech hodinách, zkouškách, termínech a úkolech, můžete vše potřebné zaznamenávat do multiplatformní aplikace Class Timetable. Aplikace nabízí také podporu pro widgety, v prémiové verzi si můžete aktivovat upozornění na hodiny, připomínky úkolů nebo třeba export rozvrhu.

Google Keep je bezplatná, multiplatformní, funkcemi nabitá aplikace pro pořizování záznamů, poznámek, úkolů, okamžitých nápadů a dalšího obsahu. Můžete zde tvořit seznamy, zápisky, přidávat obrázky a spoustu dalšího. Aplikace je k dispozici pro všechna Apple zařízení, využívat ji můžete i v rozhraní webového prohlížeče.

Forest: Focus for Productivity

Soustředit se dá někdy pořádnou práci. Se soustředěním nejen na učení vám může skvěle pomoci aplikace Forest: Focus for Productivity. Kromě toho, že si v ní můžete nastavit úseky pro práci střídané s přestávkami, si můžete také nastavit, do jaké míry vám Focus odepře přístup k obsahu, který by vás potenciálně mohl rozptylovat. Za vaši snahu vás Focus odmění vaším vlastním virtuálním lesíkem.

Aplikaci Forest stáhnete za 99 korun zde.