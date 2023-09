5 důvodů, proč se vám rychle vybíjí iPhone s betou iOS 17

Pokud těsně po přechodu na nejnovější betaverzi iOS 17 zakoušíte náhlé zpomalení iPhonu, mohou být na vině procesy, běžící na pozadí, a související s nejnovější verzí operačního systému. Jedná se například o systémové procesy, ale také o akce, spojené s aplikacemi. Pokud chcete zkontrolovat, která aplikace má největší vliv na spotřebu vaší baterie, stačí zamířit do Nastavení -> Baterie, a v sekci Využití aplikací zjistit příslušné informace.

Novější verze operačního systému iOS nabízí kromě jiného také funkci vyhledávání duplikátů. Tato užitečná funkce je automatická, a spočívá v tom, že v galerii vašeho iPhonu vyhledá duplikáty, které následně umístí do příslušného alba, kde je následně můžete spravovat. Proces hledání duplikátů fotografií a videí probíhá neustále na pozadí, a spolu se synchronizací na iCloud a dalšími drobnostmi může ovlivnit výdrž baterie vašeho iPhonu.

Součástí operačního systému iOS 17 je také Klidový režim. Jedná se o funkci, která váš iPhone promění v pohotovostní chytrý displej ve chvíli, kdy je zamčený, připojený k nabíječce a ve vodorovné poloze. Stejně jako v případě Always-On displeje má i Klidový režim spíše zanedbatelný vliv na vybíjení vašeho iPhonu, pokud ale chcete zredukovat i toto minimum, zamiřte do Nastavení -> Klidový režim , a funkci deaktivujte.

(Ne)optimalizované nabíjení

Aktualizace operačního systému iOS se obvykle obejdou bez větších problémů, někdy se ale může stát, že ze záhadných důvodů dojde po aktualizaci k deaktivaci funkcí, které jste již aktivovali. Stejně tak se může stát, že po aktualizace některé z funkcí nepracují tak, jak by měly – a platí to i pro optimalizované nabíjení. Pokud máte podezření, že po přechodu na nejnovější betu iOS 17 nefunguje optimalizované nabíjení správně, zamiřte do Nastavení -> Baterie -> Kondice baterie, a optimalizované nabíjení na chvilku vypněte a opět zapněte.