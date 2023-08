Výpadek bankovnictví: Těchto 5 bank se nyní potýká s velkým výpadkem aplikací i internetbankingu

Jste-li klienty Komerční banky, Air Bank, Fio Banky, ČSOB či České spořitelny, v tuto chvíli máte pravděpodobně problémy s přihlášením se do internetového bankovnictví přes web, popřípadě do mobilního bankovnictví v mobilní aplikaci dané banky. Tyto banky totiž v průběhu dnešního dopoledne oznámily, že se potýkají s velkými technickými problémy, které právě přihlášení se do bankovnictví brání.

Velmi zajímavé je to, že podle vyjádření Fio Banky může za problém kybernetický útok ze zahraničí, který měl bankovní systémy výše uvedených bank ochromit. Na opravě se nicméně již pracuje a nám tak nezbývá než doufat, že se vše podaří vyřešit co nevidět. Stejně tak můžeme doufat v to, že se v brzké době dozvíme o celé záležitosti další nálož detailů.