Podívejte se na animované logo Applu na pozvánce k podzimnímu eventu

Apple zveřejnil kromě pozvánek na samotný podzimní event, kde představí nový iPhone 15 Pro a další novinky, také samostatnou stránku, na které Event najdete. Na ni se již na rozdíl od tradiční pozvánky dalo logo Applu do pohybu a ukazuje, že je tvořeno z písku nebo kovových zrnek, které odplouvají pryč. To jednak vzbuzuje několik teorií o tom, co Apple letošní pozvánkou chce říct, ale taktéž e jendá o zajímavý efekt, na který se můžete podívat přímo zde.

Apple obvykle přináší v rámci svých webových stránek věnovaných eventům možnost podívat se na loga v AR a to pomocí iPhone. Letos se však bohužel žádný easteregg v podobě AR loga nekoná. Zajímavé však je, že všechna zrníčka v logu mají barvy, o kterých se mluví v souvislosti s barvami iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max/Ultra. Apple by navíc měl vůbec poprvé v historii použít místo nerezové oceli rám z titanu, který má být navíc kartáčovaný. Animovaným logem se na svém účtu na sociální síti X pochlubil také Greg Joswiak, ředitel celosvětového marketingu Applu.