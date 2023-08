4 teorie, co může prozrazovat pozvánka na představení iPhonů 15 (Pro)

Když včera večer rozeslal Apple pozvánky na svou první podzimní Keynote, na které světu představí mimo jiné iPhony 15 (Pro), vyvolal tímto krokem pořádný poprask. Nikoliv však proto, že by tímto krokem překvapil, jelikož se rozeslání pozvánek naopak očekávalo, ale proto, že jeho fanouškovská komunita začala okamžitě spekulovat nad tím, co se za grafikou pozvánky skrývá. Již řadu let se totiž traduje, že do pozvánek skrývá Apple určité indície odkazující na plánované představení produktů. Co naplat, že tuto skutečnost Apple doposud nikdy nepotvrdil – spekulace ohledně možných odhaleních pozvánkou jsou totiž opět mraky. I my proto přinášíme čtyři teorie, které se nám zdají být v redakci nejpravděpodobnější.

1. Odhalení barevných variant řady Pro

Když jsme včera večer pozvánku poprvé spatřili, na „první dobrou“ nám okamžitě naskočilo potvrzení barev iPhonů 15 Pro. Právě v souvislosti s nimi se totiž čile spekuluje o tom, že dorazí ve stříbrné, šedé, černé a modré barevné variantě. A právě všechny tyto odstíny jsou na jablíčku zachyceny, byť samozřejmě v nejrůznějších „variacích“. iPhone 15 Pro je navíc pro Apple klíčovým produktem celé Keynote, jelikož se logicky jedná o vlajkovou loď produktové řady, která, jej prudce táhne kupředu, takže by nebylo absolutně překvapivé, kdyby všechny ostatní produkty upozadil a pozvánku „věnoval“ jen iPhonům 15 Pro.

2. Supermakro režim u iPhonů 15 Pro

I druhá teorie ohledně pozvánky se týká iPhonů 15 Pro. Když se totiž na jablíčko podíváte pozorněji, lze si všimnout toho, že se částečně skládá z drobných částeček připomínajících například písek, které jsou velmi dobře zaostřeny. A jelikož se letošní generace iPhonů dočká stejně jako v předešlých letech vylepšení fotosoustavy, proč by zanesení drobných prvků do pozvánky nemohlo být náznakem vylepšeného makro režimu? Tím v současnosti disponují jen iPhony řady Pro, nicméně není vyloučeno, že se jej letos dočká i základní iPhone 15. Druhou možností je pak velký krok vpřed v makru u řady Pro.

4. Opracovávání titanu?

U drobných částeček ještě chvíli zůstaneme. Když se totiž podíváte na stránku Apple Events, zjistíte jednak to, že se celé logo pohybuje a jednak to, že působí dost kovovým dojmem, tedy alespoň z hlediska odstínů. Právě s kovem si přitom má Apple u řady 15 Pro taktéž hrát. Dosavadní ocelový rámeček má totiž vyměnit za titanový, takže je dost dobře možné, že právě tento upgrade naznačuje celkovým designem loga. Pohyb částeček pak může být opracováváním titanu kartáčováním, se kterým se v souvislosti s iPhony 15 Pro rovněž velmi často mluví.

4. Ještě chytřejší AI

Co když je ale pohybující se logo Applu odkazem na něco úplně jiného? I to je samozřejmě možné. V redakci si myslíme, že pokud tomu tak skutečně je, mohl by neustálý pohyb symbolizovat neustále „přemýšlející“ iPhone, tedy jinými slovy zlepšení telefonu na poli AI díky výkonnějšímu procesoru a neural enginu. Co přesně očekávat si můžeme v tuto chvíli samozřejmě jen domýšlet, ale nebylo by hezké, kdyby se například iPhone díky vaší denní rutině naučil automaticky přepínat do režimu nerušit bez jakéhokoliv dodatečného nastavení, automaticky by vám spouštěl nejrůznější funkce a tak podobně? No, uvidíme.