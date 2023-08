Takto by měla vypadat krabička iPhone 15 Pro

Na Twitterových účtech známých leakerů se dnes objevily nákresy a také konkrétní vizualizace toho, jak bude podle jejich zdrojů vypadat krabička iPhone 15 Pro. Podle všeho by měl Apple zobrazit na prakticky celém displeji křivku ve tvaru písmene S. V loňském roce pak iPhone 14 Pro přišel v balení, které ukazovala dva půlkruhy otočené proti sobě.

V souvislosti s iPhone 15 Pro se mluví o ztenčení rámečků displeje, což by Apple mohl buď chtít zdůraznit klasickou barevnou tapetou, okolo které by byly rámečky displeje a nebo naopak chytře zvolil černou tapetu, která bude až k okrajům a z balení tak vlastně nebude zřetelné co je displej a co jsou jeho okraje.