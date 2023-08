Applu unikla další nálož informací o iPhonech 15 Pro a Ultra!

Již dnes večer bychom se měli dozvědět, zda vyjdou předpovědi z předešlých týdnů ohledně data konání první podzimní Apple Keynote, na které se světu představí nová generace iPhonů. Stát by se tak totiž mělo zřejmě již 12. září, což je přesně za dva týdny – a právě s takovýmto předstihem Apple zpravidla rozesílá pozvánky na akci. S trochou nadsázky se však dá říci, že o telefonech víme již nyní tolik, že představení bude už jen jakousi formalitou. Úniky informací se totiž v posledních dnech a týdnech množí velmi rychle, přičemž s jedním opravdu velkým přispěchal před pár minutami i velmi přesný leaker MajinBu. Konkrétně přinesl detaily o iPhonech 15 Pro a Ultra (tedy o nástupci modelu Pro Max).

Díky zdrojům výše zmíněného leakera se nyní dozvídáme detaily mimo jiné o barevnách variantách telefonů. Stříbrná má být konkrétně typově stejná jako tomu bylo loni – tedy se stříbrným rámečkem a bílými zády. Černá varianta bude letos o něco světlejší než loni, avšak ne tak světlá jako iPhony 12 Pro. Titanově šedá varianta mí disponovat rámečkem, který bude jen o něco málo tmavší než ten u stříbrné verze, přičemž zadní panel pak bude světle šedý. A konečně modrá, tedy poslední barevná varianta řady Pro a Ultra, dorazí ve velmi tmavém provedení, které by mělo být ještě tmavší než to použité u iPhonů 12 Pro. Co se týče designu balení, iPhony 15 Pro a Ultra mají dostat výchozí tapetu poměrně blízkou loňským iPhonům 14 Pro, avšak s tím, že namísto dvou písmen „U“, které se pomyslně dotýkají spodní stranou, bude barvy na tapetě rozdělovat obrysově písmeno „S“.

Tyto nové barvy se letos očekávají iPhone 15 Pro barvy 5 iPhone 15 Pro barvy 4 iPhone 15 Pro barvy 3 iPhone 15 Pro barvy 2 Vstoupit do galerie

Vzhledem ke zužování rámečků mírně naroste i zobrazovací plocha telefonů. Dostat bychom se měli konkrétně na 6,14 či 6,15“ v případě modelu 15 Pro a na 6,73 či 6,74“ v případě modelu Ultra. Jedná se tedy o nepatrný, avšak příjemný nárůst. Jedním dechem je ale třeba dodat, že rámečky kolem displeje nakonec zřejmě nebudou vypadat díky své úzkosti až tak efektně, jak se zprvu předpovídalo. Kvůli mírnému přesahu kovového šasi na úroveň displeje totiž budou mít v součtu kolem 1,71 mm. Pozitivní je nicméně to, že šasi bude skutečně titanové a dle všeho i kartáčované, jako tomu je i u těla Apple Watch Ultra. Nové iPhony se tedy po letech používání lesklého rámečku dočkají nasazení polomatu.

Únik dále potvrdil nasazení fyzických tlačítek, která měl Apple původně nahradit tlačítky haptickými. Kvůli problémům s haptickou zpětnou vazbou však od tohoto záměru Apple nakonec raději ustoupil, protože si uvědomoval, že takto vytížený prvek telefonu musí fungovat bezchybně. Zda jej zcela odpískal, či „jen“ odložil pro další roky nicméně zdroje neuvádí. Netušíme bohužel ani to, zda má Apple letos v plánu rozšířit dostupnost modelu bez slotu pro fyzickou SIM kartu. I letos totiž budou tyto modely k dispozici, avšak stále po boku modelu se slotem pro fyzickou SIM. Rozmach eSIM se tedy v tomto směru alespoň letos nekoná