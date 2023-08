Apple Pay stále roste, na PayPal a další silné hráče však stále nemá

Nový průzkum ukazuje, že je Apple Pay v USA až pátou nejoblíbenější platební platformou, navzdory předchozím tvrzením, že poráží MasterCard. V roce 2022 výzkumníci tvrdili, že Apple Pay překonala MasterCard v roční dolarové hodnotě transakcí, a to s velkým odstupem. Tam, kde společnost MasterCard zpracovávala transakce v hodnotě přibližně 4,8 bilionu dolarů, Apple Pay zaznamenávala více než 6 bilionů dolarů.

Nyní se podle společnosti Merchant Machine Apple Pay těší výrazně nižší oblíbenosti než MasterCard. Klíčové je zde však slovo „oblíbenost“, protože se zdá, že výzkum vychází z počtu transakcí, nikoli z jejich celkové hodnoty.

Nejoblíbenější platební metodou jablíčkářů je Apple Pay

Podle tohoto měřítka prezentuje následující seznam pět platebních platforem v USA z hlediska oblíbenosti a jejich procentuální podíl na trhu celosvětově.

Visa (15,08 %)

MasterCard (10,98 %)

PayPal (10,7 %)

American Express (9,97 %)

Apple Pay (9,92 %)

PayPal si připisuje pozici jedničky v Africe, Asii, Evropě a Oceánii, zatímco pro Visa to platí v Severní a Jižní Americe.

Stran oblíbenosti je celosvětově pozice Apple Pay podobná, přestože se z nějakého důvodu údaje Merchant Machine o procentuálním podílu na trhu v případě globální oblíbenosti liší, zde Apple v žebříčku stále zaujímá 5. příčku.

PayPal (20,53 %)

Visa (15,67 %)

MasterCard (10,49 %)

American Express (8,77 %)

Apple Pay (7,37 %)

Umístění Apple Pay se nemění, ani pakliže bychom brali v úvahu pouze údaje z Evropy nebo Oceánie. V Jižní Americe Apple Pay z první pětky vypadává úplně, pro Asii je však na čtvrtém místě, zatímco v Africe na třetím.

A jak je na tom Apple Pay ve srovnání se službami Googlu a Amazonu? Tam, kde je Apple Pay údajně pátou nejoblíbenější platební metodou na světě, se Amazon řadí až za něj jako šestka. Podílem 7,37 % však Apple předbíhá Amazon Payments s 6,04 % poměrně výrazně. Za nimi pak zaostává Google Pay na osmé příčce.

Společnost Merchant Machine se domnívá, že žádný z těchto Big Tech platebních systémů, tedy platforem pro elektronické platby, které jsou provozovány velkými technologickými společnostmi, nepřekoná debetní karty a PayPal. Domněnka se však zakládá na průzkumu ve Velké Británii, který provedla kontroverzní firma YouGov.

V šíři záběru se průzkum zaměřil také na rozšíření služeb typu Buy Now, Pay Later, zkráceně BNPL, již v červnu 2022 spustil také Apple. Zde analýza sice neřadí BNPL podle oblíbenosti, Apple Pay Later však i tak vůbec nezmiňuje. Výzkumníci údajně vycházeli z údajů společnosti BuiltWith a platební platformy používané při nákupu na milionu nejnavštěvovanějších webů po celém světě.

Společnost Merchant Machines na sebe nedávno upozornila výzkumem o tom, jak často jsou produkty Apple vidět ve filmech a seriálech, přičemž se v tomto ohledu cupertinský gigant stal s velkým odstupem jasnou jedničkou.