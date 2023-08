Apple je značkou filmových a televizních hrdinů. Jeho produkty u nich vidíme nejčastěji

Nový průzkum dochází k závěru, že společnost Apple se ve filmech a televizi setkává s daleko největším product placementem, a to i mimo vlastní pořady Apple TV+.

Product placement, tedy případ, kdy společnost zaplatí za to, že se v pořadu objeví některý z jejích produktů, je velmi častým způsobem, jak firmy upozorňují na své výrobky či služby. Není to sice neotřesitelným pravidlem, ale pokud někdy nějaká postava řekne, že něco vyhledá přes Bing, je pravděpodobnost spoluúčasti Microsoftu na této replice velmi vysoká. Je to také důvod, proč měl Richard Castle v podání Nathana Filliona v seriálu Castle na zabití každý týden jiný telefon, přičemž příkladů této formy propagace bychom našli nespočet.

Abychom byli poctiví, je třeba říci, že pokud v seriálu uvidíte nějaký produkt, nutně to nemusí znamenat, že produkce dostala zaplaceno za jeho umístění. Jsou jednoduše případy, kdy lze takto vykreslit vlastnosti či záliby dané postavy, jindy může jít pouze o zálibu scénáristů a producentů. Stran záležitostí okolo product placement společnosti neprozrazují, za co platí, ale britská firma Merchant Machine vzala seznam 890 seriálů a 2 227 filmů, jež jsou uvedeny na webu Product Placement Blog a podívala se, které produkty se zde vyskytují nejčastěji.

A výsledek? Prvenství si v tomto ohledu s masivním podílem připisuje Apple.

„Apple je nejčastěji umisťovanou značkou ve filmu i televizi, objevuje se přibližně třikrát častěji než konkurenční Dell, ačkoli teprve nedávno předstihl podíl Dellu na trhu osobních počítačů,“ tvrdí výzkumníci. „Produkty Applu jsou také umisťovány o 83,6 % častěji než druhá Coca-Cola a od roku 2001 se objevují téměř přesně v jedné třetině amerických kasovních trháků.“

Autoři výzkumu dále poznamenávají, že v jedné epizodě se postava Teda Lassa dokonce zmínila o tom, že by chtěla koupit akcie společnosti Apple. Zmiňují také, že deník Wall Street Journal provedl vlastní průzkum a zjistil, že „v 74 epizodách Apple TV+ postavy manipulovaly s přibližně 300 iPhony, 120 MacBooky a 40 páry sluchátek AirPods“.

Fotogalerie iPhone 14 Pro Max 16 iPhone 14 Pro Max iPhone 14 Pro Max 13 13 macbook-air-m1-m2-8 macbook-air-m1-m2-11 macbook-air-m1-m2-7 webkamera-air-m1-9 MacBook Air (M1, 2020) AirPods Pro 2 nahled LsA 31 AirPods Pro 2 nahled LsA 30 AirPods Pro 2 nahled LsA 27 AirPods Pro 2 nahled LsA 25 Vstoupit do galerie

Pro dokreslení se stačí podívat na seriál Apple TV+ „The Afterparty“, kde, pakliže se na to divák zaměří, může narazit na až absurdní množství Apple produktů. Je ovšem třeba také poznamenat, že v mnoha případech, a to nejen pokud jde o jmenovaný seriál, je umístění poměrně nenápadné a nepůsobí nijak „umělohmotně“, pročež člověk musí Applu a producentům přiznat, že jsou v tom opravdu dobří. Aniž bychom produkty vysloveně hledali, nejspíš je ani nezaznamenáme.

Všudypřítomnost Applu sice možná vědomě neregistrujeme, ovšem podvědomě se našim myslím neustále připomíná. Pokud by na této strategii nic nebylo, jistě by za ni cupertinský gigant neutrácel finanční prostředky a s trochou nadsázky neusiloval o to, aby jeho zařízení používali jen praví hrdinové a padouši si museli vystačit s konkurencí…