Recenze chytré horkovzdušné fritézy Cosori Dual Blaze Smart 6,4: Skvělý parťák do kuchyně

Jestli něco miluje každý člověk, tak je to jídlo. Jíme každý den a mnozí z nás i každý den vaří. Pokud chcete tuto činnost dělat zajímavěji a zdravěji, měli byste zbystřit. Do rukou se mi dostala horkovzdušná fritéza Cosori Dual Blaze Smart 6,4, která láká na kompaktní rozměry, povedený design, jednoduché ovládání a výhodnou cenu. Především jde ale o jídlo, které tato malá „mašinka“ zvládá připravit na jedničku. Pojďme se tedy na produkt podívat o něco podrobněji.

Obsah balení

Jelikož jde o poměrně velký přístroj, musíte počítat s velkým balením. To je velmi pěkně designově zpracováno a už na první pohled můžete vidět, co od tohoto produktu očekávat. K balení mám ovšem první výtku. Na horní straně naleznete pryžové madlo, které se mi povedlo už po deseti metrech chůze urvat. Celá krabice je poměrně dost těžká (ostatně samotný produkt váží něco přes 6 kilogramů). V balení naleznete kromě horkovzdušné fritézy také crisp talíř, stojan na špízy, jehly na špízy, knihu receptů v angličtině a manuál. Právě ten je dalším terčem kritiky. Jde v podstatě o dvojlisty napasované do sebe, které navíc (aby šel text souvisle po sobě), musíte otáčet. Jde o jeden z nejhůře zpracovaných manuálů, jaký jsem kdy viděl. Vaše rozhořčení před prvním použitím bude umocněno faktem, že jej zkrátka a dobře potřebujete. Na druhou stranu manuál naleznete v PDF.

Technické specifikace

Nyní se pojďme v krátkosti podívat, s čím máme tu čest. Jedná se o horkovzdušnou fritézu s příkonem 1700 W o objemu 6,4 l. Připravíte zde tedy velmi slušnou porci jídla. Výrobce říká, že zde na jeden zátah uvaříte až tříkilové kuře nebo 17 kuřecích křídel. Naleznete zde technologii Thermo IQ 360° Heat Circulation, což znamená, že vzduch proudí ve spodním koši, kde se jídlo připravuje, rovnoměrně. Zařízení disponuje čtyřmi možnostmi ohřevu, a sice vařením, pečením, grilováním a fritováním. Lze tedy využít kombinaci horního vysokého ohřevu a dolního vysokého ohřevu, horního nízkého ohřevu a dolního vysokého ohřevu, horního vysokého ohřevu a žádného dolního ohřevu a horního středního ohřevu a dolního ohřevu vysokého.

Celkem je zde 12 programů a kromě výše zmíněných čtyř druhů ohřevů můžete zvolit přednastavené hodnoty teploty a doby ohřevu například pro zeleninu, kuře, steak, hranolky či odmražení. Také zde ale můžete jídlo pouze ohřát. Teplotu si lze nastavit v rozmezí od 75 do 205 °C a dobu přípravy lze navolit až na 60 minut. Také tady nechybí technologie proti přehřátí, což vede k automatickému vypnutí. Cosori Dual Blaze Smart 6,4 si rozumí s Google Assistantem a Alexou od Amazonu. Rovněž lze nastavit časovač. Dobrým bezpečnostním opatřením je fakt, že fritézu bez vloženého spodního koše nezapnete.

Design

Každou horkovzdušnou fritézu lze zkrátka popsat jako velkou bednu s displejem. V tomto případě to pochopitelně není jinak. Tento model je vyhotoven z matného kovu, který je příjemný jak na pohled, tak na dotek. Ve spodní straně naleznete vysouvací koš, kam samozřejmě budete umisťovat crisp talíř a jídlo. Centrum ovládání je na horní straně, kde je k vidění velký, jasný a přehledný displej. Ovládání fritézy je skutečně intuitivní, o tom ale až kousek níže.

Ke spodnímu koši je třeba říct, že je vybaven nepřilnavým povrchem, což znamená, že jej můžete posléze naprosto bez potíží vložit do myčky, či jej umýt ručně. Koš je vyhotoven z čistého hliníku. Vede tedy teplo třikrát rychleji a rovněž jej efektivněji uchovává. Manipulace s ním je snadná, neboť je k němu připevněna rukojeť, která bude vždy chladná.

Před prvním použitím

Před prvním použití se ujistěte, že jste ze všech možných záhybů vytáhli plastové a jiné papírové výplně. Mohlo by být zle. Dále je třeba důkladně umýt koš a crisp talíř. Poté je třeba učinit tzv. zkušební provoz, kdy se s produktem seznámíte a ujistíte se, že funguje správně. Fritéza se tedy na 10 minut zapne. Tento postup rovněž vyčistí produkt od zbytků. Také myslete na fakt, že je třeba fritézu umístit na rovný a žáruvzdorný povrch, což jsem vyřešil položením fritézy na plech. Nešlo o ideální řešení, neboť produkt podkluzoval. Posléze jsem fritézu pokládal na kuchyňské prkno.

Aplikace

Jde o chytrý produkt. Čili zde samozřejmě naleznete mobilní aplikaci. Ta nese název VeSync a pokud máte doma nějaký produkt pro domácnost, dost možná ji již máte staženou. Abyste produkt spárovali, musíte jej v aplikaci nalézt a po dobu 5 sekund podržet vypínací tlačítko, čímž zaktivujete Wi-Fi. Poté se produkt sám připojí. Vy jen musíte zadat heslo k Wi-Fi. Aplikace je v angličtině a hned při prvním pohledu můžete vidět, že je zde řada receptů, které vám pomohou využít potenciál stroje na maximum. Při kliku na každý recept uvidíte seznam potřebných ingrediencí, nutriční hodnoty jídla a samozřejmě postup. Rovněž můžete volit jednotlivé programy a sledovat přípravu vašeho jídla.

Vlastní použití

Nutno hned úvodem říct, že jsem se s podobným produktem nikdy nesetkal a byl tedy k němu pořádně skeptický. Jelikož ale vařím rád, moc jsem se na něj těšil. Jako první vaření jsem samozřejmě nevolil nic složitého. Rozhodl jsem se tedy pro brambory nakrájené na hranolky, kuřecí paličky a špízy z kuřecích prsou. Nijak jsem neexperimentoval a věřil jsem přednastaveným hodnotám. Stisknul jsem tedy na LED displeji volbu kuřete a nechal paličky „péct“ při 200 °C po dobu 20 minut. Hranolky pak při 195 °C rovněž 20 minut. Kuřecí špízy jsem nechal péct 10 minut při 190 °C. Jakmile kliknete na nějaký předvolený program, pochopitelně můžete dobu přípravy libovolně měnit, a to i při samotné přípravě pokrmu. Je opravdu velmi překvapující, jak pohodlné a chutné toto vaření je. Olej v podstatě nepotřebujete a pokud chcete vařit o něco zdravěji, jde v tomto případě o krok správným směrem. Jakmile bude jídlo hotové, dorazí vám notifikace. Samotná fritéza se pak ozve hlasitou akustickou výzvou.

Velice pohodlné je rovněž mytí spodního koše a crisp talíře. Obojí jsem vložil do myčky a nebyl žádný problém. Nicméně spodní koš zabere v myčce poměrně dost místa. Záleží tedy na vás, zda není výhodnější jej umýt v ruce. Po vytažení jídla je lepší koš opravdu nechat pár minut vytažený (klidně i s jídlem). Chodit po kuchyni s takto horkou věcí není úplně bezpečné. Koš venku poměrně rychle vychladne. Příjemně překvapen jsem byl rovněž z odvodu tepla. Když pečete 20 minut kuře při 200 °C, čekali byste, že produkt bude poměrně horký. Odvod tepla zde ale funguje velmi dobře a kdybyste chtěli, můžete jej v klidu a bez obav přenést i během vaření (samozřejmě tak ale nečiňte).

Resumé

Závěrem se hodí říct, že se jedná o velmi zajímavý produkt pro každodenní použití. Pokud chcete vařit zdravěji, chcete šetřit čas a máte na takový spotřebič v kuchyni místo, na nic nečekejte. Cosori Dual Blaze Smart 6,4 opravdu za to stojí. Cena produktu je 5390 korun.

Horkovzušnou fritézu Cosori Dual Blaze Smart 6,4 zakoupíte zde