Soundbar JBL BAR 300 získal prestiční cenu EISA

Tisková zpráva: Produkty z dílny JBL jsou dlouhodobě vnímány jako jedny z nejlepších, ke kterým se mohou běžní, ale i náročnější uživatelé dostat. Již řadu let totiž nabízí skvělé technické specifikace v kombinaci s přívětivými cenami a líbivým designem, díky čemuž se těší oblibě. A nejen té. Výrobce se totiž pravidelně umisťuje se svými produkty i v popředí nejrůznějších soutěží, přičemž jeden takový úspěch se mu podařilo konkrétně i nyní u organizace EISA (Expert Imaging and Sound Association), která jeho soundbar JBL BAR 300 ocenila cenou EISA BEST BUY SOUNDBAR 2023-2024.

EISA popisuje soundbar JBL BAR 300 na svém webu konkrétně takto: „Bar 300 je okamžitě připravený poskytnout vašemu plochému televizoru zvukovou vzpruhu, hraje výrazně nad svou příznivou cenou, a to z překvapivě kompaktního těla, které usnadňuje jeho umístění v poslechové místnosti. Obsahuje šest reproduktorů zásobovaných výkonnými zesilovači, technologie MultiBeam a dekódování Dolby Atmos vytváří dovedně vyrovnaný zvuk v celém pásmu s pozoruhodně rozmístěnými efekty. JBL vylepšilo svůj ovladač a představilo novou řídicí aplikaci pro snadné nastavení ekvalizéru, spuštění automatické kalibrace a streamování hudby. Tento soundbar vstupuje na tvrdě konkurenční trh s jednoznačnou proklamací o svém vrcholné pozici.“

Pokud vás tedy nyní koupě soundbaru láká a nevíte, jaký by stál za to, do svého výběru určitě zařaďte právě JBL BAR 300, který je zárukou kvality.