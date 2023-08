Zpříjemněte si návrat do školy parádními slevami na repráky a sluchátka JBL!

Komerční sdělení: Je to sice skoro až k nevíře, ale letošní letní prázdniny jsou takřka u konce a školní rok 2023/2024 klepe na dveře čím dál tím hlasitěji. Pokud i vy zamíříte v září do školních lavic, ale vůbec se vám do nich nechce, zkuste si zlepšit náladu zlevněnými repráky či sluchátky z dílny JBL. Právě to totiž nyní rozjelo velký Back to School výprodej, v rámci kterého by byl téměř hřích si neudělat radost či se pokusit na blížící se školu tak trochu zapomenout.

JBL Flip 6

Odvážný nový JBL Flip 6 přináší zvuk JBL Original Pro Sound, který je výjimečně čistý díky dvoupásmovému systému reproduktorů: optimalizovaný oválný reproduktor doplňuje samostatný výškový reproduktor a dva pulzující pasivní basové zářiče. Přestože zní mohutně, je překvapivě lehký a přenosný, abyste mohli mít hudbu po ruce kdekoli a v jakémkoli počasí, díky odolnosti vůči vodě i prachu.

S 12hodinovou výdrží baterie bude party pokračovat až do západu slunce – nebo do východu – ať vás hudba zavede kamkoli. Díky funkci PartyBoost zažijete ještě více zábavy, když propojíte více kompatibilních reproduktorů. Stačí si vybrat z několika cool barevných variací, které Flip 6 nabízí. Je i odolný vůči vodě i prachu, abyste ho mohli mít vždy s sebou.

JBL Xtreme 3

JBL Xtreme 3 je výkonný přenosný reproduktor, který vám poskytne parádní zvukový zážitek, ať už jste kdekoliv. Díky svému robustnímu, odolnému designu je JBL Xtreme 3 ideální pro outdoorové aktivity, jako jsou výlety, dovolená nebo plážové párty, protože je vodotěsný a odolný proti prachu (IP67 certifikace).

S 15hodinovou výdrží baterie si můžete užít nepřetržitý poslech hudby bez obav z vybití. Navíc reproduktor nabízí funkci powerbanky, díky čemuž můžete nabíjet svá další zařízení a díky funkci JBL PartyBoost můžete zase propojit více kompatibilních reproduktorů JBL a vytvořit tak vícekanálový zvukový systém pro ještě intenzivnější zážitek ze zvuku.

JBL Xtreme 3 je vybaven hands-free funkcí pro snadné přijímání hovorů, a to včetně potlačení šumu a ozvěny, čímž vám poskytuje kristalicky čisté hovory. Reproduktor podporuje bezdrátový přenos hudby pomocí Bluetooth hned ze dvou smartphonů či jiných zdrojů zvuku, díky čemuž se tak nemusíte obávat hádek kvůli tomu, kdo bude zrovna hudbu linoucí se z reproduktoru ovládat. Dalším pozitivem tohoto modelu je integrovaný popruh, díky kterému je JBL Xtreme 3 snadno přenosný, což se v kombinaci s výše zmíněným robustním tělem a odolností rozhodně hodí. Zkrátka a dobře, s JBL Xtreme 3 si můžete vychutnat svou hudbu ve vysoké kvalitě, se skvělým basem a bezdrátovou volností, a to v kombinaci s odolností a praktičností, kterou potřebujete pro své aktivní životní styl. A o to víc potěší, že lze tento reproduktor nyní sehnat v parádní slevě.

JBL JR460NC

Pokud chcete svému dítku dopřát to nejlepší, co má JBL v rámci dětských sluchátek v nabídce, je pro vás jako stvořený model JR460 NC. Sluchátka JBL JR460NC jsou bezdrátová náhlavní sluchátka navržená speciálně pro děti s výjimečným zvukem i důrazem na bezpečnost z hlediska sluchu. Sluchátka mají aktivní potlačení hluku, což znamená, že dokážou efektivně eliminovat okolní ruch a poskytnout čistý a nerušený poslech hudby.

Dále jsou vybavena Bluetooth 5.0 technologií, která umožňuje snadné bezdrátové připojení k různým zařízením, jako jsou chytré telefony, tablety nebo počítače. Díky ergonomickému designu a polstrovaným náušníkům jsou JBL JR460NC velmi pohodlná na nošení a děti je mohou používat i po delší dobu bez nepohodlí. Sluchátka mají také omezenou hlasitost, aby chránily dětské uši před přílišným hlukem a možným poškozením sluchu. Co se týče výdrže, k dispozici je až 20 hodin nepřetržitého poslechu při plném nabití, což je dostatečná výdrž pro dlouhé cestování, školní den nebo zábavu doma.

JBL JR460NC jsou vyrobená z kvalitních materiálů, které jsou odolné vůči pádům a nárazům, takže jsou vhodná pro každodenní používání dětmi. Potěší u nich ale třeba i vestavěný mikrofon, který umožňuje bezproblémové přijímání hovorů nebo použití hlasového asistenta, jako je například Siri nebo Google Assistant. Tato sluchátka jsou skvělou volbou pro rodiče, kteří chtějí svým dětem poskytnout kvalitní zvukový zážitek a zároveň se starat o jejich bezpečnost a pohodlí.

JBL Quantum 100P a 100X

Dalším velmi zajímavým modelem sluchátek, který lze označit za letní hit, je Quantum 100 ve verzi pro PlayStation a Xbox. JBL Quantum 100P a 100X jsou bezdrátová sluchátka navržená pro poslech hudby a hraní her s vynikající zvukovou kvalitou. Mají ale i možnost připojení pomocí 3,5mm audio konektoru, což umožňuje kompatibilitu s širokou škálou zařízení, včetně počítačů, herních konzolí a mobilních telefonů. Oba modely jsou vybaveny 40mm neodymovými reproduktory, které poskytují bohatý zvukový prožitek. Jednou z hlavních předností těchto modelů je ergonomický design a polstrovaný oblouk pro pohodlné nošení i při delším používání.

Tato sluchátka jsou vybavena odnímatelným mikrofonem s funkcí potlačení okolního hluku, který poskytuje čistý a jasný hlasový přenos. Oba modely sluchátek disponují ovládacími prvky na sluchátkovém kabelu, které umožňují rychlé a snadné nastavení hlasitosti a tlumení mikrofonu. Mezi další přednosti těchto sluchátek patří třeba podpora virtuálního prostorového zvuku, který vám umožní přesně lokalizovat zvuky ve hrách a vychutnat si tak více realistický zážitek. S ohledem na všechny tyto věci tedyl ze říci, že jsou JBL Quantum 100P a 100X cenově dostupnou volbou pro všechny hudební a herní nadšence, kteří hledají skvělý zvuk a pohodlí během dlouhých hodin poslechu nebo hraní her.

JBL GO 3

Reproduktor JBL Go 3 je skvělým parťákem na cesty, jelikož jej hravě schováte například do kapsy. Jedná se tedy o zcela nový, ultra-přenosný reproduktor v nabídce JBL produktů. Do akce je připraven doslova za každé situace. Stačí jej zapnout a můžete se pustit do poslechu vaší oblíbené muziky.

Tento kompaktní reproduktor konkrétně nabízí až 5hodinovou výdrž baterie na jedno nabití a kvalitní zvuk JBL Pro Sound s výraznými basy. S sebou si jej můžete vzít doslova kamkoliv. Ať už se chystáte do parku či na pláž, rozhodně oceníte odolnost vůči prachu a vodě dle krytí IP67. JBL Go 3 se dokáže postarat o nálož kvalitní muziky ať už jste kdekoliv.

