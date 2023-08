Objevily se fotky a technické specifikace USB-C kabelu pro iPhony 15 Pro

Před pár týdny by sice fanouškovský svět Applu jen stěží napadlo, jaký poprask bude na konci srpna kolem kabelu pro chystané iPhony 15 (Pro), avšak přeci jen se tak děje. O USB-C kabelech pro chystané iPhony se totiž hovoří v posledních dnech snad víc než o telefonech samotných, jelikož je má Apple dle všeho mít v plánu vytvořit ve dvou verzích, kdy jedna bude pomalejší založená na USB 2.0 a druhá rychlejší založená na USB 4.2. A právě druhá zmíněná verze nyní unikla na internet i s fotkami.

Fotogalerie iPhone 15 Pro kabel 1 iPhone 15 Pro kabel 2 iPhone 15 Pro kabel 3 iPhone 15 Pro kabel 4 Vstoupit do galerie

Velmi spolehlivý leaker vystupující pod přezdívkou MajinBu zveřejnil před chvílí na svém twitterovém účtu čtveřici fotek Thunderbolt kabelu, který by měl být přibalován k iPhonům 15 Pro, byť stále není jasné, zda se bude jednat o příslušenství standardní či volitelné. Co se pak týče technických specifikací kabelu, které se leakerovy podařily zjistit, jeho délka je 70 cm, je založený na výše zmíněném USB 4.2, váží 20 gramů, podporuje přenos obrazu ve 4K při 60Hz a umožňuje nabíjet až 150W, což je velmi pěkná hodnota. Po vzoru v předešlých dnech uniklých kabelů je pak i tento kabel opletený, díky čemuž by tak měla být jeho odolnost více než dobrá – tedy alespoň v porovnání s gumovými Lightningy. Je tedy rozhodně na co se těšit